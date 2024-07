Battiti Live 2024, Ilary Blasi e i look delle precedenti puntate

Tornano le emozioni e la musica dell’estate con Battiti Live 2024, in onda questa sera su Canale5 con la quarta puntata ambientata nella meravigliosa cornice del Castello Aragonese di Otranto. Tantissimi gli artisti che si esibiranno sul palco, da Arisa e Piero Pelù a Noemi e La Rappresentante di Lista, ma gli occhi sono ancora una volta puntati sul look dei padroni di casa Ilary Blasi e Alvin. Partendo dalla conduttrice, nelle precedenti puntate ha sempre saputo stupire il suo pubblico con una versatilità nello stile davvero ammirevole e, soprattutto, con una sola parola d’ordine: brillare.

Ilary Blasi, ai suoi outfit sportivi o raffinati, ha sempre voluto abbinare preziosi gioielli che l’hanno resa un incanto: se nella prima puntata ha optato per una cascata di collane dorate e nella seconda per un top impreziosito da scintillanti strass, nel terzo appuntamento andato in onda lo scorso lunedì il tocco di stile è stato una lunga gonna argentata tutta paillettata. Ma con cosa ci stupirà questa sera la conduttrice?

Look Ilary Blasi per Battiti Live 2024: il braccio scintilla di oro e argento

Per la quarta puntata di Battiti Live 2024, in onda questa sera su Canale 5, Ilary Blasi ha optato per un look semplice ed elegante allo stesso tempo: un body color bronzo leggermente scollato abbinato ad un jeans largo e a vita alta chiuso da una cintura a catena. A completare il suo look sono i suoi lunghi capelli sciolti e mossi, un paio di scarpe dorate con tacco alto e, soprattutto, una cascata di bracciali dorati e argentati sul braccio destro.

Ad affiancarla sul palco del programma musicale targato Mediaset c’è, come sempre, Alvin: il conduttore per questa quarta puntata ha invece optato per un elegante completo marrone, con camicia a fantasia tropicale, e un paio di sneakers bianche. Splendidi e sorridenti sul palco di Otranto, Ilary Blasi e Alvin danno il via alle danze con la grande musica dell’estate.