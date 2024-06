Scaletta Calcutta, concerto a Bari oggi venerdì 28 giugno 2024/ Due minuti apre la serata

Scaletta concerto Calcutta: tutti i brani dell’artista

Questa sera venerdì 28 giugno andrà in scena a Bari una serata imperdibile per i fan dell’artista originario di Latina, pronto a esibirsi in quel di Bari con un attesissimo evento musicale già tutto sold out, segnale chiaro di quanto sia elevato il tasso di affetto nei confronti di Calcutta. Il cantante, reduce da una mini tournée in giro per l’Europa torna a suonare live e avrà l’affascinante compito di aprire il Lucus Festival e si appresta a girare l’Italia per quattro settimane di imperdibili concerti, dove non mancherà la sua celebre canzone 2 minuti, che ha riscosso un grande successo in streaming negli ultimi mesi e sulla quale Calcutta ha rivelato una curiosità in una intervista concessa a Rolling Stone, svelando l’arcano sugli applausi finali del pezzo.

Riguardo agli atti conclusivi del brano, Calcutta ha infatti svelato un retroscena: “Eravamo un po’ di amici in studio cercando di registrare un coro sull’ultimo ritornello e spontaneamente era scattato un applauso per complimentarci con noi stessi dopo un’esecuzione impeccabile, risultato finale: i coretti sono stati tolti e l’applauso è rimasto”. Un pezzo che sarebbe stato sicuramente gradito anche dal pubblico di Sanremo, kermesse alla quale il cantante non ha mai partecipato e che ha ammesso senza troppi timori reverenziali di non considerare per l’eccesso di stress.

L’ordine di uscita delle canzoni al concerto di Bari: la scaletta di Calcutta

Scendendo più nel dettaglio scopriamo quali saranno le canzoni che Calcutta canterà questa sera 28 giugno davanti al pubblico di Bari, con una programmazione del concerto che non si dovrebbe allontanare troppo da quanto visto per esempio di recente a Lignano Sabbiadoro. La scaletta di Calcutta prevederà, salvo cambiamenti dell’ultimo minuto, Due minuti in apertura, con Pesto e Tutti invece in chiusura, mentre altri brani molto amati come Orgasmo e Paracetamolo saranno suddivisi, tra alcune esibizioni nella parte centrale e altre subito dopo la metà, ma il cantante di Latina accontenterà tutti riproponendo le hit che negli anni hanno creato una vera e propria schiera di fan al suo seguito:

Due minuti

Cosa mi manchi a fare

Controtempo

Orgasmo

Milano

Limonata

Loneliness

Giro con te

Hubner

Ghiaccioli

Le barche

Nuda nudissima

Albero

Gaetano

Preoccuparmi

Frosinone

Sul verde

SSD

Allegria

Paracetamolo

Pesto

Tutti











