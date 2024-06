Scaletta Vasco Rossi, concerto a Bari oggi 25 giugno 2024/ La prima di 4 date al San Nicola: le canzoni

Vasco Rossi approda a Bari per 4 date del suo tour negli stadi 2024

Vasco Rossi sbarca a Bari con 4 appuntamenti del suo tour negli stadi, a cominciare da questa sera. Il rocker emiliano, reduce dal clamoroso successo delle 7 date sold out di San Siro realizzate tra il 7 e il 20 giugno scorso, infiammerà lo Stadio San Nicola del capoluogo pugliese per 4 date in programma il 25, 26, 29 e 30 giugno, che rappresenteranno la perfetta conclusione del tour perlomeno per quest’anno. Dopo gli oltre 400mila fan che hanno contribuito ai 7 sold out di Milano, il cantente per queste 4 date pugliesi verrà accolto da oltre 200mila persone pronte a scatenarsi grazie alle canzoni previste nella scaletta del Concerto Vasco Rossi a Bari.

Come per ogni grande evento che coinvolge il grande rocker, anche per la data di questa sera sono già numerosissimi i fan in fila ai cancelli: in molti hanno dormito davanti allo stadio nei giorni precedenti e sono pronti ad accogliere da questa sera tutta l’energia e il rock di Vasco e della sua mitica band.

Scaletta Vasco Rossi, concerto di Bari: apre Blasco Rossi, chiude Albachiara

Ma quale sarà la scaletta del concerto di Vasco Rossi di questa sera, martedì 25 giugno 2024, allo stadio San Nicola di Bari per il tour 2024? Sebbene non sia ancora stata ufficializzata, la scaletta prevede come sempre gli storici successi di Vasco Rossi uniti alle più recenti canzoni del suo ricco repertorio artistico. È altamente probabile che la setlist rimarrà invariata rispetto ai concerti di San Siro, dunque la scaletta del concerto di Vasco Rossi a Bari potrebbe essere la seguente:

“Blasco” Rossi

Asilo “republic”

Gli spari sopra

Gli sbagli che fai

Quanti anni hai

Come stai

Vivere senza te

Bollicine

Jenny è pazza

Sally

Domenica lunatica

Interludio 024 / Echo Lake

Un gran bel film

La fine del millennio

Gli angeli

Basta poco

C’è chi dice no

La strega (la diva del sabato sera) / Cosa vuoi da me / Vuoi star ferma! / Tu vuoi da me qualcosa / Occhi blu / Incredibile romantica / Ridere di te

Rewind

Il mondo che vorrei

Dillo alla Luna

Se ti potessi dire

Siamo solo noi

Vita spericolata / Canzone

Albachiara











