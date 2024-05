Scaletta concerto Il Volo Tutti per uno 2024 all’Arena di Verona: 3a puntata/ L’ordine di uscita

Dimmi la scaletta e ti dirò che concerto sei: potremmo rivisitare così un famoso modo di dire in vista della terza puntata de Il Volo – Tutti per uno 2024 all’Arena di Verona. 15 anni e non sentirli per Gianluca Ginoble, Piero Barone e Ignazio Boschetto che festeggiano con ospiti, pubblico e telespettatori queste nozze che a dispetto dei rumor sembrano destinate a raggiungere ancora innumerevoli vette nel mondo della musica.

Il Volo tutti per uno 2024, concerto Arena di Verona: 3a puntata/ Diretta: ospite Eleonora Abbagnato

E allora, cosa dicono le anticipazioni sulla scaletta del concerto Il Volo – Tutti per uno 2024 all’Arena di Verona per la terza puntata di questa sera? In molti sperano in un coinvolgimento di Eleonora Abbagnato sul palco: come fatto da Giorgia nel primo appuntamento, farà da compagna di viaggio ai tre tenori e chissà che non abbia deciso di regalare, con corpo di ballo al seguito, una maestosa coreografia da mettere in scena proprio sulle note di un brano interpretato da Gianluca Ginoble, Ignazio Boschetto e Piero Barone.

La storia della musica italiana ‘passa’ per l’Arena di Verona: la scaletta del concerto Il Volo – Tutti per uno 2024

Gli ospiti in scaletta per la terza puntata del concerto Il Volo – Tutti per uno 2024 non sono noti nella loro totalità: le anticipazioni promettono però grande spettacolo dato che diverse generazioni si affacceranno sul palco dell’Arena di Verona. E’ subito anni ‘90 con Max Pezzali; ancora più indietro ma con sfumature intramontabili grazie a Riccardo Cocciante che questa sera canterà proprio con i tre tenori. Seguiranno da scaletta anche BigMama, protagonista assoluta nelle ultime settimane, e Nina Zilli.

Non mancherà la spensieratezza sul palco dell’Arena di Verona: per la terza puntata del concerto Il Volo – Tutti per uno 2024 ci sarà spazio per la comicità e irriverenza di Enrico Brignano. L’attore riuscirà a ‘bissare’ la simpatia di Giorgio Panariello regalata al pubblico in occasione della prima puntata? La risposta arriverà questa sera ma le previsioni non possono che essere all’insegna dell’ottimismo.

Tanta musica e ‘colpi’ di share: attesa per l’ultima puntata de Il Volo – Tutti per uno 2024

Assaporate le anticipazioni sulla scaletta del concerto Il Volo – Tutti per uno 204 – in vista della terza e ultima puntata di questa sera su Canale 5, è lecito chiedersi se lo spettacolo sarà all’altezza di quanto visto nei due appuntamenti precedenti. In particolare la scorsa settimana lo show dei tre tenori è riuscito a laurearsi leader indiscusso dal punto di vista degli ascolti televisivi. Un sonoro 18% di share, il necessario per battere la concorrenza con picchi di quasi 4 milioni di telespettatori. Ripetersi non sarà facile, ma trattandosi dell’ultimo appuntamento – e considerata la scaletta ‘ingorda’ di ospiti particolarmente attesi – lo spettacolo sarà comunque assicurato.

