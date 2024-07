Scaletta concerto Tedua al Lucca Summer Festival 2024, 3 luglio/ Da ‘Divina Commedia’ a ‘Vertigini’

Una carrellata di artisti sta facendo sognare, ballare e cantare a squarciagola la Toscana e i tanti appassionati che accorrono da tutte le regioni d’Italia. Dopo lo show di Ed Sheeran, dell’immenso Eric Clapton e degli Swedish House Mafia, il Lucca Summer Festival 2024 è pronto ad accogliere sul palco uno dei diamanti più lucenti della musica italiana: Tedua. Il rapper sarà in concerto domani, 3 luglio 2024, pronto a regalare emozioni pure alle migliaia di fan previsti per l’evento.

Pochi spoiler per quello che sarà lo spettacolo, così come per la possibile scaletta del concerto di Tedua al Lucca Summer Festival 2024. Sui social vige il massimo riserbo ma con un po’ di ingegno si possono scovare indizi prendendo spunto dalle scelte del rapper nelle sue ultime esibizioni live. In particolare, Sky Tg24 cita la previsione riportata da Setlist sulla possibile scaletta del concerto di Tedua al Lucca Summer Festival 2024 prendendo ad esempio quanto fatto per il concerto al Forum di Milano lo scorso anno.

Un mix da urlo ‘annunciato’ per la scaletta del concerto di Tedua al Lucca Summer Festival 2024

Dai singoli più recenti alle hit che hanno contribuito in maniera poderosa alla sua ascesa; senza dimenticare quei brani che forse solo i fedelissimi sono in grado di intonare a memoria. La possibile scaletta del concerto di Tedua al Lucca Summer Festival 2024 – domani, 3 luglio 2024 – si appresta ad essere un mix di emozioni che sicuramente le migliaia di fan non vedono l’ora di apprezzare.

LA POSSIBILE SCALETTA

La Divina Commedia

Angelo All’Inferno

Lo sai

Inferno + LoFi Drill

Paradiso Artificiale

Lofi For U

Volgare

Mancanze Affettive

Diluvio A Luglio

Red Light

Soffierà

OC (California)

3 Chances (dilla tutta)

Il fabbricante di chiavi

Intro Orange County

Houston

Scala Di Milano

Sangue misto

La legge del più forte

Bubate della spesa

Bro II

Blueface

Purple

Acqua (malpensandoti)

Anime Libere

Dimmi che c’è

La Verità

Parole vuote (La solitudine)

Lingerie

Hoe

Malamente Bagagli (Improvvisazione)

Wasabi 2.0

Vertigini

Outro Purgatorio

