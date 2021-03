Scaletta Sanremo 2021, prima serata/ Cantanti Big e Nuove Proposte: Arisa dà il via!

Festival di Sanremo 2021, la scaletta dei Big

L’attesa è finita. Questa sera ha il via la 71esima edizione del Festival di Sanremo e l’attenzione è chiaramente puntata sugli artisti che calcheranno il palcoscenico dell’Ariston in questo primo appuntamento. Partiamo col dire che non si esibiranno tutti i Big già nella prima serata, così come non si esibiranno tutte le Nuove Proposte. Entrambe le categorie saranno divise in due metà: la prima si esibirà questa sera e la seconda nella seconda serata di domani. Per quanto riguarda i Big in gara questa sera, la scaletta e, dunque, l’ordine di uscita sul palco di oggi, 2 marzo 2021, è questa:

Arisa (Potevi fare di più)

Colapesce e Dimartino (Musica leggerissima)

Aiello (Ora)

Francesca Michielin e Fedez (Chiamami per nome)

Max Gazzè (Il farmacista)

Noemi (Glicine)

Madame (Voce)

Maneskin (Zitti e buoni)

Ghemon (Momento perfetto)

Coma_Cose (Fiamme negli occhi)

Annalisa (Dieci)

Francesco Renga (Quando trovo te)

Fasma (Parlami)

Festival di Sanremo 2021, la scaletta dei Nuove Proposte (Sanremo Giovani)

Ricordiamo che le canzoni saranno votate dalla Giuria Demoscopica. Alla fine della votazione verrà stilata una classifica delle 13 canzoni eseguite durante la serata. Per quanto riguarda le Nuove Proposte, a votare saranno invece la Giuria Demoscopica affiancata dalla Giuria della Sala Stampa, Tv, Radio e Web e il pubblico tramite Televoto. Anche qui ne uscirà una classifica: le prime due canzoni passeranno alla quarta serata, le altre due verranno eliminate.

Sarà proprio la gara delle Nuove Proposte a dare il via alla prima serata del Festival di Sanremo. Questa la scaletta delle loro esibizioni:

Gaudiano (Polvere da sparo)

Elena Faggi (Che ne so)

Avincola (Goal!)

Folcast (Scopriti)



