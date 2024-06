Scaletta Ultimo, concerto Messina oggi venerdì 28 giugno 2024/ Tutte le canzoni in programma

Scaletta Ultimo, tutte le informazioni sull’evento di stasera 28 giugno 2024

Dopo le tre magiche serate vissute nella sua Roma allo stadio Olimpico, il giovane artista capitolino si appresta a fare ritorno sul palco e più precisamente farà tappa a Messina questa sera venerdì 28 giugno con un imperdibile evento mirato a raggruppare i fan siciliani di Ultimo. Il cantante romano, che pochi giorni fa ha annunciato che presto diventerà papà grazie alla sua compagna Jacqueline, negli ultimi giorni è stato molto chiacchierato nell’ambiente del gossip proprio per via dell’annuncio fatto pochi giorni fa all’Olimpico, e che era già nell’aria da qualche settimana.

Jacqueline Luna Di Giacomo incinta di Ultimo/ La sorella Rebecca Manenti rompe il silenzio: la reazione

Ultimo dopo la super notizia data ai fan si è lasciato andare a un messaggio davvero emozionante, una lettera scritta al figlio in arrivo: “Chissà se avrà un pianoforte come dolce amico anche lui, comincio a pensare. Anzi no probabilmente per quanta musica sentirà in casa, finirà per odiarla. Chissà se a scuola sarà in disparte come me o no. Spengo la sigaretta e penso che non gli imporrò di studiare pianoforte, mi fischiano le orecchie nel silenzio mentre Roma rimane accesa a cullarmi. Se mi dirà che vuole diventare ingegnere spaziale, gli dirò vola” le parole del cantautore in un lungo post pubblicato su Instagram.

Ultimo presto papà, fidanzata Jacqueline Di Giacomo è incinta: annuncio a sorpresa al concerto/ Sesso bebè

Ultimo, l’ordine di uscita delle canzoni al concerto di Messina

Per il giovane artista è giunto il momento di tornare a emozionare i suoi fan, proprio come accaduto a Roma, nel suo tempio, in tre notti di grandi emozioni e concluse con il più lieto degli annunci, giunto proprio nel momento più alto della sua carriera. Questa sera venerdì 28 giugno il giovane suonerà a Messina, riproponendo i suoi più grandi successi, dalla recente canzone Altrove passando per I tuoi particolari e Il ballo delle incertezze, con il gran finale con Sogni appesi, la scaletta potrebbe variare anche se salvo sorprese questo dovrebbe essere l’ordine di uscita delle canzoni nella scaletta pensata da Ultimo:

l Capolavoro Sono pazzo di te Quando fuori piove Il ballo delle incertezze Ti va di stare bene Tutto questo sei tu Ipocondria Paura mai Ipocondria Racconterò di te Quel filo che ci unisce Nuvole in testa Ti dedico il silenzio Amati sempre Occhi lucidi Neve al sole Quei due innamorati Altrove I tuoi particolari Solo + Wendy La stella più fragile dell’universo Buongiorno vita + L’ultima poesia Giusy Tornare a te Piccola stella Vieni nel mio cuore Pianeti Alba La stazione dei ricordi + Le solite paure 22 settembre Sogni appesi

© RIPRODUZIONE RISERVATA