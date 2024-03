Scelta Brando a Uomini e Donne: perché il tronista ha rimandato?/ Colpa della reazione di Raffaella

Scelta Brando a Uomini e Donne: perché il tronista ha rimandato tutto

Nella puntata di Uomini e Donne trasmessa il 19 marzo 2024 era tutto pronto per la scelta di Brando. Il tronista è arrivato in studio elegantissimo così come Raffaella Scuotto e Beatriz D’Orsi che, dopo essersi assentate nella precedente puntata, si sono presentate su richiesta di Brando. Sembrava l’inizio di una favola che, però, ha avuto un epilogo inaspettato. Dopo aver rivisto i best moment sia con Beatriz che con Raffaella, Brando è rimasto in silenzio ascoltando le parole delle sue corteggiatrici per poi uscire dallo studio prima del momento fatidico. Dietro le quinte ha maturato la decisione di non scegliere più e rimandare il tutto ad un momento successivo ammettendo di essere ancora confuso e di cambiare continuamente idea.

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 20 marzo 2024/ Gemma Galgani, nuovo scontro con Tina Cipollari

“Vuole passare mezza giornata con Raffaella e mezza con Beatriz prima di decidere” ha spiegato Maria, che ha aggiunto: “Ci sta che voglia un clima più sereno“. “Sono dispiaciuto perché avevo tutti i buoni propositi”, ha aggiunto Brando che, prima dell’ingresso in studio delle corteggiatrici, aveva spiegato di voler fare una scelta istintiva – “Voglio provare qualcosa di forte quando mi siederò su quella sedia”. Ma qual è il motivo che ha spinto Brando a rimandare tutto?

Ludovica Valli incinta, foto con cellulite su Instagram: "Sono come tutte voi"/ "Sto ben con me stessa"

Scelta Brando a Uomini e Donne: il motivo per cui è stata rinviata

La vera scelta di Brando è stata già registrata e, probabilmente, come ha anticipato Lorenzo Pugnaloni, sarà trasmessa nella puntata di Uomini e Donne in onda lunedì 25 marzo. Brando ha concluso il proprio percorso scegliendo Raffaella Scuotto che gli ha detto di sì e, dopo aver visto la puntata in cui ha deciso di non scegliere più e rimandare il tutto, il web non ha dubbi su quale sia il motivo che avrebbe spinto il tronista ad agire in questo modo.

Secondo i vari commenti sotto i post pubblicati sui social dalle varie fanpage, a scatenare la reazione di Brando e la sua conseguente scelta di rimandare il tutto sarebbe stata la reazione di Raffaella Scuotto. Quest’ultima è arrivata in studio visibilmente scoraggiata al punto da avergli detto: “Scegli con il cuore. Sono arrivata alla consapevolezza che non proverà mai per me ciò che ha provato per Beatriz dal primo giorno”. Parole che hanno scosso Brando che è rimasto in silenzio osservando l’atteggiamento di Raffaella che, per tutto il tempo, ha ribadito la propria impressione. Secondo il web, dunque, Brando avrebbe voluto scegliere Raffaella già nella puntata trasmessa il 20 marzo ma di fronte all’atteggiamento della Scuotto e avendo paura di un no avrebbe deciso di rimandare. Si tratta, tuttavia, di semplici pareri del popolo del web.

Uomini e Donne, anticipazioni registrazione 19 marzo 2024/ Colpo di fulmine per Ernesto Russo?

© RIPRODUZIONE RISERVATA