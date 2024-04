Scelta Ida Platano a Uomini e donne: chi sarà tra Mario e Pierpaolo?/ Cusitore si dichiara, lei…

Uomini e donne, scelta di Ida Platano: tronista divisa tra Mario e Pierpaolo

Il trono di Ida Platano a Uomini e donne si fa di giorno in giorno più complicato, complici soprattutto gli alti e bassi con Mario Cusitore e Pierpaolo Siano. La tronista, che è ritornata nel programma in questa nuova veste dopo la passata partecipazione, ha sin da subito ridotto la cerchia dei corteggiatori giunti per lei a due soli nomi, quelli appunti di Mario e Pierpaolo. Con Cusitore la conoscenza si è fatta più approfondita, ma anche più turbolenta: tantissimi i litigi in studio, gli screzi e le incomprensioni.

Anche con Siano la conoscenza è proseguita ma a rilento e con innumerevoli dubbi da parte della tronista. Quello che Ida Platano mal digerisce dei suoi due corteggiatori è la mancanza di sincerità e la poca maturità nell’affrontare determinate situazioni: più volte, infatti, l’ex Dama ha avanzato l’ipotesi di abbandonare il programma e di rinunciare alla scelta finale. Qualcosa però si è smosso nella puntata di quest’oggi, giovedì 18 aprile 2024, e il colpo di scena arriva nientemeno che da Mario.

Mario Cusitore si dichiara a Uomini e donne: sarà lui la scelta di Ida Platano?

Al termine dell’ennesimo screzio avvenuto nella puntata di ieri, Mario Cusitore ha abbandonato lo studio accusando Ida Platano di non essere interessata a lui e di aver preferito uscire in esterna con Pierpaolo anziché con lui. La tronista di Uomini e donne l’ha così raggiunto dietro le quinte e, nella puntata in onda oggi pomeriggio, è poi tornata in studio con la faccia rabbuiata. Cusitore, alla fine, ha accettato di rientrare in studio e si è preso la scena con una richiesta a Maria De Filippi: poter avere due sedie al centro del parterre.

A quel punto il corteggiatore si è lanciato in una dichiarazione d’amore a Ida, ammettendo: “Sono innamorato di te“. Tantissime le reazioni in studio di fronte alle sue sorprendenti parole: la Platano è rimasta in silenzio, Tina Cipollari non ha affatto creduto alle sue parole e anche Gianni Sperti ha considerato eccessiva la portata di questa dichiarazione. Il colpo di scena potrebbe aver smosso i sentimenti della tronista? Sarà davvero Mario Cusitore la scelta di Ida Platano?











