Scelta Ida Platano a Uomini e Donne, oggi l’annuncio?/ Mario o Pierpaolo, la tronista si sbilancia per…

Ida Platano pronta a fare la sua scelta a Uomini e Donne? Attesissimo l’annuncio della tronista

Chi sarà la scelta di Ida Platano a Uomini e Donne? La ex dama, oggi tronista, prosegue il suo percorso che la porterà – salvo colpi di scena – a fare la sua scelta che, ormai sembra certo, sarà tra Mario Cusitore e Pierpaolo Siano. Da giorni, i fan del dating show condotto da Maria De Filippi attendono l’annuncio della tronista, che tarda, tuttavia, ad arrivare. D’altronde il motivo appare chiaro: Ida ha ancora dei dubbi da sciogliere, soprattutto su Mario.

Uomini e Donne, anticipazioni registrazione 9 aprile 2024/ Ida e Mario in crisi? Nuove esterne per Daniele

L’altalenante percorso del corteggiatore è ben chiaro al pubblico di Uomini e Donne: segnalazioni, addii, ritorni, liti hanno costellato il rapporto tra Mario e Ida. La tronista, d’altronde, non ha perso il suo interesse per il giocatore di basket, e lo conferma la sua presenza in studio nonostante tutti i problemi sorti in questi mesi. Eppure questo interesse potrebbe non bastare più.

Mario Cusitore, lite con Ida Platano a Uomini e Donne: "Tu vuoi un burattino, non un uomo!"/ Lei furiosa…

Ida Platano si sbilancia: la scelta sarà Pierpaolo?

A darne un segnale è stato l’atteggiamento di Ida Platano nel corso della puntata di Uomini e Donne andata in onda il 9 aprile 2024. Dopo un’esterna molto piacevole con Mario, la tronista, in studio, è tornata ad accusarlo di essere poco presente quando le telecamere si spengono. Il dubbio di Ida è che Mario sia più attratto dalla lucina rossa e, dunque, dalla notorietà che da lei. Dubbi che non si dissipano, nonostante le parole importanti del corteggiatore.

Differente è invece la situazione con Pierpaolo. In lui Ida Platano nota un vero corteggiamento, fatto di gesti e presenza costante. Pierpaolo, insomma, le darebbe quelle certezze che Mario non riesce a darle. Questo aspetto, unito al chiaro interesse che la tronista inizia a provare per lui, potrebbero portare Pierpaolo ad essere la scelta di Ida a Uomini e Donne.

Pierpaolo, gesto d'amore per Ida Platano a Uomini e Donne: "Ti voglio"/ Lei: "Ora sento più interesse"

© RIPRODUZIONE RISERVATA