Scelta Nicole Santinelli a Uomini e Donne: chi è?/ Tra Andrea e Carlo, la tronista…

La scelta di Nicole Santinelli oggi a Uomini e Donne

Il giorno della scelta di Nicole Santinelli è finalmente arrivato. La bellissima tronista bionda, nel corso della puntata di Uomini e Donne in onda oggi, venerdì 12 maggio, ultimo appuntamento della stagione, annuncia il nome del corteggiatore che ha conquistato il suo cuore. Da tempo, Nicole si è concentrata sulla conoscenza con Andrea Foriglio e Carlo Alberto, due ragazzi profondamente diversi l’uno dall’altro che, però, sono riusciti a conquistare le sue attenzioni.

Come svelano le anticipazioni, la puntata della scelta si apre con il filmato delle ultime esterne fatte da Nicole con Andrea e Carlo. Il primo ha scelto di portarla a casa e di mostrarle le sue foto da bambino mentre il secondo ha scelto di raggiungerla per potersi confrontare per l’ultima volta.

Scelta di Nicole Santinelli: il colpo di scena è servito

Andrea e Carlo arrivano nello studio di Uomini e Donne con un look informale ammettendo di non aspettarsi affatto che ci sarebbe stata la scelta. Dopo i convenevoli, Nicole resta sola in studio mentre i corteggiatori raggiungono il dietro le quinte. Prima dell’ingresso in studio del primo corteggiatore, Gianni Sperti e Tina Cipollari si lanciano nei classici pronostici. In studio, così, arriva Andrea che in tanti considerano la scelta annunciata di Nicole. Tuttavia, il colpo di scena è dietro l’angolo e a servirlo è proprio la tronista.

Si passa così all’ingresso di Carlo a cui Nicole annuncia di averlo scelto spiazzando tutti, in primis Roberta Di Padua che non nasconde di essere sempre stata convinta che la scelta sarebbe ricaduta su Andrea. Dopo Luca e Alessandra, si forma così una nuova coppia.

