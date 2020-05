SCHERZI A PARTE/ Alessia Marcuzzi, Boldi e Abatantuono: edizione 2015 in replica

Pubblicità

La stagione televisiva non è ancora finita e, in mancanza di nuovi programmi tv per l’emergenza coronavirus che ha portato alla sospensione di tantissime trasmissioni, Mediaset ha deciso di regalare al proprio pubblico le repliche dei programmi più amati. Se il mercoledì sera è dedicato all’ultima edizione di Tu sì que vales e il sabato sera a Ciao Darwin 8, la prima serata del venerdì strappa sorrisi e regala tantissimo divertimento ai telespettatori. Dopo la replica di una puntata speciale di Paperissima, condotta da Gerry Scotti e Michelle Hunziker, oggi, venerdì 8 maggio, tocca a Scherzi a parte tornare a regalare una serata di svago e di spensieratezza al pubblico. L’edizione scelta è quella condotta da Massimo Boldi, Alessia Marcuzzi e Diego Abantuono. La serata potrà essere seguita sia su canale 5 che in diretta streaming su Mediaset Play.

SCHERZI A PARTE: L’EDIZIONE 2005 IN REPLICA

La replica di Scherzi a parte sarebbe dovuta essere trasmessa già venerdì 1° maggio. Dopo la scelta di trasmettere il film Contagion nella serata della Festa del Lavoro, Scherzi a parte va in onda questa sera con una delle edizioni più divertenti. Mediaset, infatti, ha deciso di puntare sull’edizione 2005, formata da 11 puntate. Nel corso dei vari appuntamenti, sono stati tantissimi gli attori, gli sportivi e i personaggi del mondo della televisione che sono finiti nella trappola della trasmessione di canale 5. Dal promo, pare che saranno riproposti quasi sicuramente tre scherzi ovvero quelli all’attore Ettore Bassi, all’ex calciatore Massimo Oddo e al divo di Hollywood Dustin Hoffman. Vittime degli scherzi della nona edizione di Scherzi a parte, tra gli altri, sono stati: Elisabetta Canalis, Kevin Costner, Carlo Verdone, Al Bano, Luca Argentero, Francesco Renga, Barbara D’Urso, Roberto Farnesi, Paola Barale e la stessa Alessia Marcuzzi. Nel corso della serata, poi, saranno riproposti anche i divertenti siparietti tra i tre conduttori.



