Scienze umane, Seconda Prova Maturità 2023/ Tracce Liceo e soluzioni: come affrontare l’Esame di Stato

Con l’Esame di Maturità 2023 si ritorna alle origini con una Seconda Prova unica nazionale per ogni singolo indirizzo di studio: e così per il Liceo Scienze Umane sono state rese note le materie a seconda dei corsi di indirizzo, sia per quanto riguarda l’opzione tradizionale, sia per quanto concerne l’opzione economico sociale.

Come ben sappiamo, la Seconda Prova per ogni indirizzo scolastico viene preparata dal ministero che propone una traccia che verte sulla disciplina scelta – in anticipo – con apposito decreto. La durata varia da istituto a istituto, ma solitamente si va dalle sei alle otto ore anche per quanto riguarda il Liceo Scienze Umane. Nessuna variazione invece per il valore dell’esame: lo scritto può valere fino a 20 punti, mentre la griglia di valutazione è sempre la stessa ben definita.

LICEO SCIENZE UMANE, LE MATERIE DELLA SECONDA PROVA MATURITÀ 2023

Come anticipato, sono già state rese note le materie per la Seconda Prova del Liceo Scienze Umane e andiamo a scoprire quali sono a seconda degli indirizzi. Per l’opzione tradizionale la materia è naturalmente scienze umane, mentre per l’opzione economico sociale la materia è diritto ed economia politica.

I commissari esterni saranno i docenti di italiano, lingua straniera e scienze naturali per la prima opzione, mentre per la seconda opzione saranno esterni i commissari di italiano, lingua straniera e matematica. Per quanto riguarda le caratteristiche della prova, le tipologie e la struttura sono differenziate e molto attinenti alla specificità delle discipline. Ma per buona parte di essi viene sostanzialmente confermata la tipologia utilizzata engli ultimi anni.

MATURITÀ 2023, SECONDA PROVA LICEO SCIENZE UMANE: LE SIMULAZIONI

In attesa di conoscere la Seconda Prova del Liceo Scienze Umane per questa Maturità 2023, vi segnaliamo possibilità di andare a coprire i quesiti degli anni precedenti sul sito del Ministero (clicca qui). Per quanto concerne la seconda prova scritta, le griglie di valutazione si riferiscono alla valutazione complessiva dell’elaborato senza distinzione tra le diverse parti che possano caratterizzare la struttura e la tipologia della prova.

Per il Liceo Scienze Umane, riflettori accesi sull’utilizzo di principi e modelli di antropologia, pedagogia e sociologia, nonché sui collegamenti e confronti tra gli ambiti disciplinari. I maturandi, inoltre, sono chiamati a individuare le categorie interpretative, le tecniche e gli strumenti della ricerca nelle Scienze umane. Inoltre, è necessario cogliere la validità di una informazione attraverso l’analisi delle fonti e dei metodi di indagine e fornire un’interpretazione coerente ed essenziale.

