Liceo scienze umane, seconda prova maturità 2019/ Tracce, materie e svolgimento

Seconda prova maturità 2019, Liceo scienze umane: è tutto pronto per il temuto appuntamento! Come per gli altri indirizzi di studio, anche per il Liceo scienze umane e per la sua articolazione economico sociale è previsto uno scritto multidisciplinare, con una prova mista di Scienze Umane, Diritto ed Economia. Partiamo dall’indirizzo più “classico”: la prova durerà dalle quattro alle sei ore e prevede la trattazione di un argomento afferente all’antropologia, alla pedagogia e alla sociologia. Il Miur ha reso noto che «l’articolazione del discorso fornirà informazioni, descrizioni, spiegazioni attraverso la definizione di concetti, il riferimento ad autori e teorie in chiave interpretativa, descrittiva e valutativa». Passando alle tematiche fondamentali, la seconda prova chiamerà in causa la cultura pedagogica, le scienze umane e sociali dal Novecento ai giorni nostri, ma non solo: dal sistema scolastico italiano e le politiche internazionali all’educazione alla cittadinanza, passando per i media e le tecnologie, fino alle teorie antropologiche e le trasformazioni della società.

LICEO SCIENZE UMANE, INDIRIZZO ECONOMICO SOCIALE

Passando al Liceo scienze umane indirizzo economico sociale, cambia qualcosa nella struttura dell’esame: «La prova consiste nella trattazione di problemi, concetti o anche temi della disciplina ovvero nell’analisi di particolari casi o situazioni sociali, giuridiche ed economiche; entrambe le tipologie possono essere proposte al candidato anche con l’ausilio di dati qualitativi e quantitativi, come, ad esempio, grafici, tabelle statistiche, articoli di giornale e riviste specialistiche. La trattazione prevede alcuni quesiti di approfondimento», questo quanto evidenziato dal Miur in una nota. E, in caso di prova multidisciplinare, «la traccia sarà predisposta, sia per la prima parte che per i quesiti, in modo da proporre temi, argomenti, situazioni problematiche che consentano, in modo integrato, di accertare le conoscenze, abilità e competenze», evidenzia studenti.it. Ecco, infine, i possibili temi d’esame: Stato e Costituzione, funzioni dello Stato e organi costituzionali, sistema economico nella Costituzione, sistema economico nell’età della globalizzazione, Organizzazioni Internazionali e Unione Europea.

SECONDA PROVA MATURITA’ 2019, LICEO SCIENZE UMANE: POSSIBILI TRACCE

Difficile azzardare le materie prese in considerazione per la seconda prova della maturità 2019 per gli studenti del Liceo scienze umane e per quelli dell’indirizzo economico sociale. Per quanto riguarda i primi, al centro vi saranno certamente temi legati ad antropologia, pedagogia e sociologia: una trattazione sintetica su uno dei tanti ambiti oggetto di studio nel corso del triennio scolastico. Dall’educazione alla cittadinanza al ruolo dei media nel contesto della globalizzazione, passando per i processi di fronte alle trasformazioni della società: questi sono solo alcuni dei possibili nuclei che i maturandi potrebbero trovarsi davanti nella seconda prova. Idem per quanto riguarda gli studenti dell’indirizzo economico sociale, che potrebbero misurarsi con analisi di casi o situazioni socio-politiche, giuridiche o economiche. Per quanto riguarda la griglia di valutazione, la commissione d’esame assegnerà un punteggio da 1 a 5 per le seguenti categorie: conoscenza dei concetti; comprensione delle informazioni fornite nella traccia; interpretazione e analisi dei concetti; argomentazione, collegamenti e capacità riflessiva.

LE TRACCE DEGLI ANNI PASSATI

Tornando agli anni precedenti, per quanto riguarda la Maturità del 2018 gli studenti del Liceo scienze umane (sia tradizionale, sia indirizzo economico sociale) hanno affrontato una traccia sui diritti umani e i principi democratici con due documenti, uno di Conrad Phillip Kottak e l’altro di Giorgio Chiosso, pedagogista italiano che indaga sull’apprendimento umano e sul ruolo della scuola. Maturità 2017, invece, per i maturandi del Liceo scienze il concetto di cultura nella società di massa e di coglierne le implicazioni pedagogiche, mentre per quanto concerne la traccia dell’indirizzo economico e sociale, l’argomento è stato la crescita della disoccupazione. Insomma, temi piuttosto generali che consentono allo studente di poter evidenziare la propria preparazione. E anche per questo motivo il consiglio più in voga da parte di professori ed esperti è stato quelli di “allenarsi” con le simulazioni d’esame proposte dal Miur, così da poter affrontare con più sicurezza qualsivoglia tematica.



© RIPRODUZIONE RISERVATA