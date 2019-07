Sciopero aerei domani 26 luglio/ Alitalia “cancellati 113 voli”: elenco, orari disagi

Dal lunedì al venerdì: la settimana dei trasporti in Italia è più nera che mai, con lo sciopero di domani confermato di aerei, piloti, assistenti di volo e tecnici della manutenzione e personale di terra che allunga a 5 giorni di assoluta “passione” per utenti e passeggeri di tutto il Paese. In principio l’attentato di elementi anarchici ad una cabina elettrica che provoca la sospensione dell’intero servizio TAV da Roma a Firenze, dividendo in due praticamente l’Italia; poi ieri, il mercoledì “nero” con lo sciopero dei trasporti voluto dai sindacati nazionali su treni, bus, metro, mezzi pubblici e locali, taxi, navi, servizi pubblici e quant’altro che ha visto una partecipazione e adesione dei lavoratori fino all’80%. Neanche il tempo di “leccarsi le ferite” per i disagi visti ieri da Milano fino a Napoli che domani si rischia di nuovo paralisi, questa volta sul settore aereo: lo sciopero confermato da Cgil, Cisl e Uil (un seguito di quello di ieri) vedrà tra le ore 10 e le 14 quasi tutti gli aeroporti nonostante la richiesta del Ministero dei Trasporti di ridurre/rinviare lo sciopero. A fermarsi sono piloti, assistenti di volo e tecnici della manutenzione e personale di terra di Alitalia e delle altre compagnie aeree: non solo, in protesta anche l’handling, il catering e le gestioni aeroportuali.

SCIOPERO AEREI, LA LISTA DEI VOLI CANCELLATI DI ALITALIA

A ridurre la portata del prevedibile disagio è intervenuto ieri la “mossa” della FNTA, la Federazione nazionale del trasporto aereo al quale aderiscono Anpac, Anpav e Anpm, che ha deciso di differire lo sciopero aerei al prossimo 6 settembre (sarà però di 24 ore come durata, ndr). Alitalia, al netto della riduzione dello sciopero, ha comunque deciso di tagliare e cancellare 113 voli (ecco l’elenco ufficiale, ndr): con una nota ha poi spiegato «Prevediamo l’impiego di aerei più capienti sulle rotte domestiche e internazionali per riprenotare i viaggiatori coinvolti, si prevede che il 60% dei passeggeri riesca a viaggiare nella stessa giornata del 26 luglio». Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti hanno deciso comunque di proseguire lo sciopero indetto per «migliorare la situazione dei trasporti tra Nord e Sud» con una ulteriore nota dopo incontro col Ministero Mit: «confermiamo per venerdì 26 luglio lo sciopero di 4 ore nel trasporto aereo che riguarderà piloti assistenti di volo e tecnici della manutenzione e personale di terra di Alitalia e delle altre compagnie aeree, gli addetti all’handling, al catering e delle gestioni aeroportuali ad esclusione dei controllori di volo di Enav, dalle 10 alle 14, con presidio a Fiumicino a partire dall’inizio dello sciopero». Leggero spiraglio per i prossimi mesi lo hanno comunque dato i tre sindacati nazionali quando hanno sottolineato «Abbiamo preso atto della disponibilità del Ministero a incontrarci, a partire dal 23 settembre, sulle questioni poste nella nostra piattaforma unitaria che vanno dalla politica dei trasporti alla politica per le infrastrutture».

