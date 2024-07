Sciopero dei treni e dei mezzi pubblici 6 e 7 luglio 2024/ Milano, Roma, stop di Atm, Trenord e Atac

Sono in arrivo 48 ore di passione per quanto riguarda i trasporti causa sciopero: nella giornata di domani, sabato 6 luglio 2024, e quindi di domenica 7 luglio 2024, ci sarà lo stop dei treni e nel contempo anche dei mezzi pubblici, un doppio drammatico evento che coinciderà con il primo grande esodo estivo, con tutto ciò che ne consegue.

Tutti coloro che infatti avevano in programma di raggiungere una località turistica tramite trasporto su rotaia, o eventualmente visitare le città d’arte tramite bus, tram e via discorrendo, dovranno per forza di cosa rivedere i propri programmi, eventualmente individuano dei mezzi alternativi. Uno sciopero, quello dei treni del 6 e del 7 luglio 2024, che giunge tra l’altro a poche ore dall’agitazione dell’ATAC di 4 ore, nonché a quello degli aerei e degli aeroporti. Un’estate che è quindi iniziata nel peggiore dei modi in Italia per quanto riguarda i trasporti.

SCIOPERO DEI TRENI E DEI MEZZI PUBBLICI 6 E 7 LUGLIO 2024: TUTTI GLI ORARI E LE INFO

Ma vediamo nel dettaglio cosa succederà domani e domenica 6 e 7 luglio 2024 quando le sigle sindacali hanno indetto uno sciopero treni di ben 24 ore dalle ore 21:00 di sabato 6 luglio fino alla stessa ora di domenica 7 luglio 2024, il problema è che nello sciopero risulteranno essere coinvolti anche i treni a lunga percorrenza, quindi quelli Trenitalia (compresi i Frecciarossa), Italo, ferrovie dello stato, Trenord e anche Sad.

Inoltre, le sigle sindacali hanno comunicato che il servizio ferroviario potrebbe subire delle modifiche sia prima quanto dopo l’orario di sciopero dei treni. TgCom24 ha elencato cosa accadrà nelle varie città principali d’Italia, a cominciare da Roma, dove oltre ai treni si fermeranno anche i mezzi Atac nonché quelli di TPL, precisamente dalle ore 20:30 di domenica 7 luglio 2024 fino alle ore 00:30 di lunedì 8 luglio 2024. Possibili disagi anche per quanto riguarda i mezzi Cotral, e nelle metro non saranno garantiti i servizi classici di montascale, scale mobili e via discorrendo.

SCIOPERO DEI TRENI E DEI MEZZI PUBBLICI 6 E 7 LUGLIO 2024: MILANO, TRENTINO E NON SOLO

A Milano, invece, sciopero Atm di 4 ore dalle ore 22:00 sempre di domenica 7 luglio 2024 fino alle ore 2:00 di lunedì 8 luglio 2024: in quella fascia oraria non saranno garantiti i mezzi dell’azienda dei trasporti pubblici di Milano, leggasi bus, metro e tram. Possibili disagi anche a Napoli, con agitazione prevista dalle ore 8:20 alle 12:20 di domenica 7 luglio per quanto riguarda i mezzi Eav, mentre i trasporti di Anm si fermeranno dalle 12:00 alle 16:00 nel rispetto delle fasce di garanzia.

Stop dei mezzi pubblici anche a Genova, precisamente dalle 11:30 alle 15:30, sempre di 4 ore, mentre in Alto Adige resteranno ferme le funivie con tutte le corse soppresse che saranno indicate nell’app apposita o sul sito web di altoadigemobilità. Proseguiamo con il Friuli Venezia Giulia, dove lo sciopero treni è stato indetto dalle 18:00 alle 22:00 di domenica prossima, mentre a Catania stop dalle 12:00 alle 16:00, con Sassari che si fermerà invece dalle ore 19:00 fino alla fine del servizio.

