Sciopero mezzi pubblici Roma oggi, 4 luglio 2024/ 8 ore di stop dopo la morte di un dipendente ATAC

Per la giornata di oggi, 4 luglio 2024, è stato indetto uno sciopero dei mezzi pubblici di Roma, precisamente dei trasporti di ATAC, quelli che circolano nel cuore della capitale e non in periferia. La decisione, dell’ultima ora, è giunta dopo che è emersa la notizia della morte di un dipendente della stessa azienda dei trasporti pubblici romani, deceduto nel deposito di Tor Vergata dopo essere caduto in un vano. Si è quindi deciso, come riferisce Fanpage, per una mobilitazione di 8 ore che scatterà alle ore 8:30 di oggi, 4 luglio 2024, e andrà avanti fino alle 16:30, agitazione indetta dalle sigle sindacali Orsa Trasporti e Usb Lavoro privato, Cgil, Cisl e Uil.

Per lo sciopero di oggi di ATAC Roma sono previste delle fasce di garanzia durante le quali i trasporti saranno assicurati e garantiranno ai lavoratori di recarsi sul luogo di lavoro, nonché il percorso inverso, di rientrare verso le proprie abitazioni. Nel corso dell’orario di sciopero, comunque, non saranno garantite le corse di metropolitane, bus e altri mezzi pubblici, di conseguenza si potrebbero verificare delle soppressioni o eventualmente dei ritardi.

SCIOPERO MEZZI PUBBLICI ROMA OGGI, 4 LUGLIO 2024: IL COMMENTO DEL SINDACALISTA DI COLA

Inoltre, come avviene sempre in caso di manifestazioni, non verrà garantito il servizio di scale mobili, ma anche di ascensori e montascale. Resteranno invece regolarmente in funzione le biglietterie online, mentre i punti di rivendita presenti nelle varie stazioni potrebbero essere chiusi durante la fascia oraria dello sciopero di oggi o comunque subire delle limitazioni.

Natale Di Cola, segretario della Cgil Roma, ha fatto sapere che lo sciopero indetta per la giornata di oggi a Roma sarà la “giusta risposta” di lavoratrici e lavoratori dopo che un collega è rimasto coinvolto in un infortunio purtroppo mortale. Si tratta del settimo caso in cui una persona nel Lazio, negli ultimi 14 giorni, si è ritrovata “a lottare fra la vita e la morte”.

SCIOPERO MEZZI PUBBLICI ROMA OGGI, 4 LUGLIO 2024: COSA È SUCCESSO IERI AL DEPOSITO ATAC

Proprio per questo i sindacalisti si aspettano dalla manifestazione di oggi una “risposta forte” anche da parte delle istituzioni affinchè si concentrino, come è giusto che sia, sulla salute e la sicurezza di tutti i lavoratori. Ma cosa è successo nella giornata di ieri nel deposito Atac di Tor Vergata? Un dipendente di anni 51 è caduto in una fossa delle officine dove si riparano i bus, una caduta violenta visto che lo stesso ha sbattuto la testa, venendo poi soccorso in condizioni disperate.

Dopo l’arrivo dei soccorsi l’uomo è stato portato d’urgenza presso l’ospedale dove i medici non hanno potuto far altro che dichiararne la morte cerebrale. Manca ancora l’ufficialità del suo decesso ma in ogni caso la sua situazione risulta essere compromessa. Si è trattato quindi di un brutto incidente che purtroppo ha causato l’ennesima morte bianca in questo 2024 funesto: in segno di vicinanza e solidarietà, ATAC ha deciso di scioperare.

