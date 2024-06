Sciopero dei treni oggi 16 giugno 2024/ Info Trenitalia Trenord e orari: elenco delle corse garantite

Per viaggiatori e pendolari il 16 giugno potrebbe essere una giornata di disagi a causa dello sciopero dei treni: i convogli di Trenitalia e Trenord sono fermi dalle ore 3 di oggi e lo saranno fino alle ore 2 di domani, quando terminerà. L’agitazione, non la prima del 2024, potrebbe causare modifiche al servizio ferroviario per tutta la domenica, anche per quanto riguarda i collegamenti con gli aeroporti, oltre che eventuali cancellazioni e ritardi, sebbene ci siano treni garantiti per le lunghe percorrenze.

Sciopero treni 16 giugno 2024 a Milano e in Italia/ Info orari Trenord-Trenitalia: cancellate corse storiche

C’è una lista di convogli garantiti perché i servizi minimi di trasporto sono comunque forniti appunto per la lunga percorrenza anche nei giorni festivi. Per i treni regionali non ci saranno fasce di garanzia, perché si tratta di una giornata festiva. La mobilitazione coinvolge i lavoratori di macchina e di bordo di Ferrovie dello Stato ed è stata proclamata in funzione del contratto di lavoro da rinnovare, infatti il personale, sostenuto dai sindacati, chiede dei miglioramenti a livello normativo e adeguamenti economici.

SCIOPERO 26 GIUGNO 2024: STOP A BUS, METRO E TRAM ATM MILANO/ Orari e fasce di garanzia

DAGLI AEROPORTI AI SERVIZI MINIMI GARANTITI

Alla luce dello sciopero dei treni Trenitalia e Trenord, potrebbero esserci disagi oggi anche per i viaggiatori che devono recarsi in aeroporto. Nel caso di Milano, ci saranno i bus Malpensa Express tra Milano Cadorna, nello specifico da via Paleocapa 1, e Malpensa, ma non faranno fermate intermedie il 16 giugno. Stesso discorso per il collegamento S50 dallo stesso aeroporto a Stabio.

A Roma, invece, i treni per l’aeroporto di Fiumicino potrebbero subire ritardi o addirittura essere cancellati: il consiglio per chi deve spostarsi dall’aeroporto capitolino o dirigersi verso esso il 16 giugno è di prendere in considerazione altre modalità di trasporto a causa di tale sciopero. Comunque, Trenitalia ha pubblicato un file pdf con l’elenco dei treni nazionali garantiti nel 2024, anche da altre imprese di trasporto, oltre al dettaglio per regione, che si può consultare selezionando quella di interesse.

Sciopero treni 16 giugno 2024: Trenord e Trenitalia si fermano/ Niente fasce di garanzia: previsti disagi

© RIPRODUZIONE RISERVATA