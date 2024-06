Sciopero treni 16 giugno 2024 a Milano e in Italia/ Info orari Trenord-Trenitalia: cancellate corse storiche

SCIOPERO TRENI 16 GIUGNO 2024, NON SOLO A MILANO…

Confermato lo sciopero dei treni di domenica 16 giugno 2024 che non riguarda solo Milano, e quindi la Lombardia, ma anche i trasporti a livello nazionale, visto che sono coinvolti i dipendenti delle compagnie Trenitalia (Gruppo Fs), Trasporto passeggeri Emilia Romagna (Tper) e Trenord. Oltre al comunicato dei giorni scorsi di Trenitalia sulla proclamazione dell’agitazione, c’è l’indicazione sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Dunque, è tutto pronto per lo sciopero di 23 ore che causerà molti disagi al settore ferroviario. Partiamo da Milano e, più in generale, dalla Lombardia.

Gli orari non cambiano anche per lo sciopero di 23 ore dei treni regionali di Trenord: inizia dalle ore 3 di domenica alle 2 di lunedì 17 giugno 2024. La questione disagi è tutt’altro che trascurabile perché, come fatto notare dalla stessa società, non ci saranno fasce di garanzie attive, visto che l’agitazione cade in una giornata festiva. Da qui il suggerimento da parte di Trenord ai viaggiatori di controllare sul sito ufficiale e l’app tutte le informazioni sulle corse, oltre ad ascoltare gli annunci sonori diffusi nelle stazioni. Questa protesta, però, non riguarda Atm, visto che metro, bus e tram gestiti dall’Azienda dei trasporti milanesi saranno regolarmente fruibili per tutta la giornata.

CANCELLATE LE CORSE “STORICHE” IN CAMPANIA IL 16 GIUGNO 2024 PER LO SCIOPERO TRENI

Lo sciopero dei treni a Milano del 16 giugno 2024 e nel resto d’Italia è stato proclamato dalle sigle sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Unione generale del lavoro (Ugl), Organizzazione sindacati autonomi e di base (Orsa), Federazione autonoma dei sindacati dei trasporti (Fast) ed assemblea nazionale Pdm/Pdb. A proposito degli effetti di questa mobilitazione, un esempio è quanto accade in Campania, dove sono state soppresse le circolazioni in treno storico, previste per il 16 giugno 2024, dei treni TS 96255 Napoli – Pietrarsa, TS 96256 Pietrarsa – Napoli, TS 96282 Avellino – Lioni, TS 96283 Lioni – Avellino.

Pertanto, chi detiene biglietti per questi treni, alla luce dello sciopero di domenica 16 giugno 2024, ha diritto a chiedere il rimborso usufruendo dei canali ufficiali di Trenitalia e attraverso il sito FS Treni Turistici Italiani. Per quanto riguarda i servizi aeroportuali, sono previsti bus – seppur senza fermate intermedie – in caso di treni cancellati, come nel caso Malpensa Express da Milano Cadorna all’aeroporto, così come da Stabio per il collegamento S50.











