Sciopero treni 16 giugno 2024: Trenord e Trenitalia si fermano/ Niente fasce di garanzia: previsti disagi

Settimana complicata nel settore dei trasporti, visto che è in programma uno sciopero dei treni il 16 giugno 2024 senza orari garantiti. Dopo i problemi registrati a Milano dai pendolari per un guasto, brutte notizie per chi deve spostarsi da e verso il capoluogo lombardo , visto che è stato proclamato uno sciopero dei treni Trenord per domenica, nello specifico dalle 3 del 16 giugno fino alle 2 di lunedì 17 giugno 2024, per una durata di 23 ore. Ad organizzare lo sciopero sono stati i sindacati Osr Uilt-Uil e Orsa Ferrovie. Questa agitazione non riguarda solo Trenord,ma coinvolgerà anche Trenitalia e Trenitalia Tper.

Trattandosi di un giorno festivo, non sono obbligatorie fasce di garanzia, ma se dovessero essere cancellati treni che si occupano del servizio aeroportuale, ci saranno bus ma senza che siano previste fermate intermedie tra Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto per il Malpensa Express, ciò vale anche per Stabio e Malpensa Aeroporto. Infatti, c’è preoccupazione anche in Svizzera, in particolare per i servizi Tilo (Treni Regionali Ticino Lombardia) che in virtù di questo sciopero non circoleranno in Italia, mentre quelli in Svizzera non saranno coinvolti, ma se dovessero “saltare” i treni della linea Tilo S50, ci saranno bus sostitutivi tra Stabia e Malpensa Aeroporto. Lo sciopero del 16 giugno non coinvolgerà Atm, che saranno regolarmente in funzione tutto il giorno, mentre saranno coinvolti nell’agitazione del 26 giugno.

SCIOPERO TRENI 16 GIUGNO 2024, LA NOTA DI TRENITALIA

In una nota Fs News, la testata online del Gruppo FS Italiane, ha precisato che lo sciopero nazionale del 16 giugno coinvolgerà anche le società Trenitalia e Trenitalia Tper, quindi potranno esserci modifiche ai servizi prima e dopo la fine dell’agitazione. Il consiglio è di informarsi sui collegamenti tramite l’app ufficiale e/o la sezione Infomobilità presente sul sito ufficiale di Trenitalia, ma sono disponibili anche numero verde, biglietterie e l’assistenza clienti nelle stazioni.

Le persone che devono rinunciare a un viaggio a causa di tale sciopero possono fare richiesta di rimborso da quando l’agitazione viene proclamata fino all’ora di partenza del treno prenotato nel caso di treni Intercity e Frecce, fino alle ore 24 del giorno che precede lo sciopero per i treni regionali, altrimenti si può riprogrammare il viaggio, in base alla disponibilità dei posti. Anche in questo caso il consiglio è di rivolgersi al call center di Trenitalia per ricevere ulteriori informazioni.

