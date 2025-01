E’ stato indetto un nuovo sciopero dei trasporto e generale. Il giorno da segnarsi in rosso sul calendario è il prossimo venerdì, 10 gennaio 2025, data che coinciderà quindi con la prima agitazione dell’anno. Dopo che sono passate le festività natalizie di fine 2024 e inizio anno nuovo, riprendono quindi le giornate di sciopero. A segnalarlo è il Corriere della Sera che ricorda come il 2024 sia stato un anno record da questo punto di vista, con ben 622 agitazioni in totale nell’arco di 12 mesi, e chissà che il 2025 non riesca addirittura a fare peggio.

SCIOPERO GENERALE MEZZI OGGI 13 DICEMBRE 2024/ Molti treni Trenord soppressi, metro Rossa chiusa a Milano

Nella giornata di venerdì prossimo sono attese proteste in vari settori, a cominciare da quello più temuto, il trasporto pubblico, quindi sia quello locale, con bus, tram e metro, ma anche i treni e gli aerei, di conseguenza si rischierà una mezza paralisi a danno di tutti i pendolari che ogni giorno si recano sul posto di lavoro appunto con i mezzi pubblici. Venerdì 10 gennaio segnerà anche un nuovo sciopero per la scuola, con i classici friday’s for future, i venerdì dedicati all’ambiente, inaugurati anni fa dall’ambientalista Greta Thunberg.

SCIOPERO TRASPORTI 13 DICEMBRE 2024/ Se i sindacati arruolano i giudici nella guerra contro il Governo

SCIOPERO TRASPORTI E GENERALE 10 GENNAIO 2025: AGITAZIONE DI 4 ORE

Lo sciopero del 10 gennaio, ricorda il Corriere della Sera, verrà anticipato domani, mercoledì 8 gennaio, dall’agitazione dei traghetti siciliani, di conseguenza coloro che vorranno spostarsi verso le isole minori della Sicilia potranno incontrare qualche difficoltà.

Il giorno dopo, giovedì 9 gennaio, toccherà invece ai lavoratori del Cub incrociare le braccia, precisamente dalle ore 21:00 alle ore 24:00, tre ore per gli addetti alla manutenzione delle ferrovie e l’agitazione potrebbe avere delle ripercussioni importanti tenendo conto dei numerosi cantieri aperti in queste settimane lungo le rotaie da nord a sud del Paese. Ma come detto in apertura, la giornata più calda sarà quella di venerdì 10 gennaio, visto che si fermeranno i trasporti ferroviari ma anche quelli locali. Fortunatamente l’agitazione non sarà selvaggia, di 24 ore, ma durerà “solamente” 4 ore con vari orari a seconda delle città.

SCIOPERO GENERALE TRASPORTI DOMANI 13 DICEMBRE 2024: STOP TORNA A 24 ORE/ Tar boccia precettazione Salvini

SCIOPERO TRASPORTI E GENERALE 10 GENNAIO 2025: INFO ATM E ATAC

A Milano, ad esempio, sarà coinvolta l’Atm, l’azienda del trasporto pubblico meneghino, con stop dalle ore 8:45 fino alle 12:45, mentre a Roma interessata l’Atac, azienda dei trasporti della capitale, con uno stop in un orario molto simile, dalle 8:30 alle 12:30.

Coinvolte ovviamente anche altre città come Napoli, Torino, Bologna e via discorrendo, dove in generale lo stop dovrebbe verificarsi durante la mattinata, garantendo quindi a quasi tutti di poter raggiungere il posto di lavoro agilmente: tutti gli altri dovranno attrezzarsi in maniera differente. Come detto sopra lo stop riguarderà anche gli aerei, e sono annunciati disagi in particolare a Milano, Pisa e Venezia, a cominciare dai due scali meneghini di Malpensa e Linate. Infine le scuole, con lo sciopero del 10 gennaio che potrebbe mettere a rischio il regolare svolgimento delle lezioni.