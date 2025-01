TRASPORTI A RISCHIO PER SCIOPERO 10 GENNAIO 2025: 4 ORE DI FERMO PER ATAC

Il primo venerdì nero per i trasporti arriva oggi con lo sciopero 10 gennaio 2025 per trasporti e pubblico impiego. Le mobilitazioni previste riguardano aerei, ferrovie, mezzi pubblici (quindi metro, bus e tram) e scuola. Le modalità dell’agitazione possono variare a seconda delle città Ad esempio, a Roma lo sciopero è di 4 ore per il trasporto pubblico locale, quindi parte dalle 8:30 e finisce alle 12:30.

Lo ha proclamato la sigla sindacale Faisa Confail e coinvolgerà tutta la rete Atac e le linee della periferia che sono gestite dagli operatori privati. Invece, a Napoli i disagi sono previsti in serata, perché è stato annunciato uno sciopero di 4 ore, dalle ore 19:32 alle 23:32.

SCIOPERO 10 GENNAIO 2025: ATM, INFO E ORARI MILANO

Invece, a Milano la situazione cambia leggermente, perché Atm, che si occupa dei trasporti milanesi, ha comunicato che il servizio dei mezzi pubblici sarà sempre di quattro ore, ma non potrà essere garantito tra le ore 8:45 e le 12:45. Per quanto riguarda i collegamenti con gli aeroporti di Milano Malpensa e Linate, lo sciopero 10 gennaio 2025 è stato proclamato da Ost Club Trasporti ed è di 24 ore, motivo per il quale sono prevedibili disagi anche per chi deve prendere un aereo per viaggiare.

Invece, non ne sono previsti in forma diretta per chi deve viaggiare con i treni Trenord e Trenitalia, ma potrebbero esserci comunque delle conseguenze in virtù della mobilitazione dei lavoratori Rfi. Potrebbe essere complicato viaggiare in aereo non solo da Milano, ma anche da Venezia e Pisa, visto che è stato proclamato uno sciopero 10 gennaio 2025 per i lavoratori Sea e Airport Handling.

SCIOPERO 10 GENNAIO 2025: DAI TRENI ALLA SCUOLA

Per quanto riguarda i treni, lo sciopero 10 gennaio 2025 è già in corso, perché i lavoratori Rfi si sono fermati dalle 21 di ieri e lo saranno fino alle 20:59 di oggi, mentre per Tpl lo sciopero è di 4 ore, ma con una pianificazione degli orari che varia a seconda delle città.

Trenitalia ha precisato che assicura il servizio minimo, quindi i treni partiti durante le ore di sciopero arrivano alla destinazione finale, ma se possono raggiungerla entro un’ora dall’inizio dello sciopero, altrimenti possono fermarsi nelle stazioni precedenti. Per quanto riguarda il comparto scuola, lo sciopero riguarda gli insegnanti, il personale educativo e Ata, sia gli istituti pubblici che privati, di ogni ordine e grado, inclusi asili ed educatori.