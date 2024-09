Superata l’estate torna lo sciopero dei mezzi pubblici a cominciare da quello in programma lunedì 9 settembre 2024, una paralisi del trasporto pubblico locale che interesserà tutta l’Italia, da nord a sud. Fra le città interessate ci sarà Roma, con il probabile stop dei mezzi Atac, ma anche Milano, che potrebbe vivere una vera e propria giornata di passione il prossimo inizio settimana. Si fermeranno infatti i mezzi pubblici di Atm, l’azienda del trasporto meneghino, di conseguenza saranno interessate le metro, ma anche i bus, i tram e via discorrendo.

Attenzione. perchè come si suol dire, piove sempre sul bagnato, e anche i treni della compagnia Trenord aderiranno allo sciopero del prossimo 9 settembre 2024, di conseguenza i disagi potrebbero ulteriormente aumentare per i pendolari e i lavoratori. Le sigle sindacali hanno indotto uno sciopero di 8 ore per il mancato rinnovo del contratto collettivo, e i mezzi pubblici si fermeranno così dalle ore 8:45 fino alle ore 15:00 e poi dalle 18:00 fino alla fine delle corse.

SCIOPERO TRASPORTI E MEZZI PUBBLICI: GLI ORARI DI MILANO

Previste quindi le varie fasce di garanzia prima delle ore 8:45 nonché dalle 15:00 alle 18:00 ma nelle restanti ore non sono da escludere ritardi o soppressioni, con possibili quindi disagi per i passeggeri. L’ultima agitazione che si era verificata nel capoluogo lombardo era stata quella dello scorso 18 luglio, uno stop di 4 ore che aveva registrato numerose adesioni e che era stato indetto con l’obiettivo di migliorare le condizioni lavorative anche dal punto di vista del salario.

Lo sciopero non riguarderà ovviamente solo Milano e a livello nazionale si fermeranno i treni di FS, Italo, e la sopracitata Trenord. A riguardo ferrovie italiane ha fatto sapere che lo sciopero dei treni durerà ben 23 ore, precisamente dalle ore 3:00 di domenica 8 settembre fino alle ore 2:00 del lunedì seguente, 9 settembre 2024, provocando la possibile cancellazione di alcuni convogli, ma anche ritardi e cambiamenti negli orari di percorrenza delle varie tratte.

SCIOPERO TRASPORTI E MEZZI PUBBLICI: UN SETTEMBRE NERO

Quello di settembre si preannuncia un mese decisamente a rischio per quanto riguarda lo sciopero dei mezzi pubblici visto che il prossimo 6 settembre è in programma un’agitazione del personale di Rfi della durata di 24 ore, di conseguenza per la giornata di venerdì prossimo la circolazione dei treni potrebbe essere seriamente a rischio.

Spazio quindi allo sciopero di 23 ore dei treni da domenica 8 a lunedì 9, e poi, lo stop dei mezzi pubblici sempre lunedì 9. Attenzione anche a quello che accadrà il 20 settembre, un altro sciopero per i dipendenti Atm della durata di 24 ore, e infine il 30 settembre l’ultimo stop del mese per il personale di Trenord, un altro “fermo” della durata di 23 ore. Non è da escludere, visto l’alto intasamento di scioperi, che il ministro dei trasporti e delle infrastrutture Salvini, non possa intervenire con qualche precettazione come già accaduto in passato.