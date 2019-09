Sciopero treni Trenord: oggi 22 settembre/ Corse domenica a rischio, orari e stop

Una giornata di sciopero su tutta la rete dei treni Trenord, insolitamente alla domenica dove tra l’altro per legge non ci sono i consueti orari e fasce di garanzia: brutta “sorpresa” per chi ha deciso di viaggiare oggi in Lombardia con Trenord, stante la protesta di 24 ore del sindacato OrSa scattata alle 3 di questa mattina e culminante alle ore 2 di lunedì 23 settembre. Lo sciopero oggi colpisce treni regionali, suburbani e a lunga percorrenza di Trenord; non solo, il servizio Malpensa Express potrebbe subire cancellazioni o comunque limitazioni. Come spiegato dalla stessa Trenord, circoleranno per tutta la giornata gli autobus sostitutivi senza fermate intermedie per le corse Milano Cadorna (in partenza da via Paleocapa, 1) e Malpensa Aeroporto e tra Malpensa Aeroporto e Stabio. Sul portale di Trenord sono invece indicati tutti i treni con lunga percorrenza “garantiti” dall’azienda trasporti ferroviaria.

SCIOPERO TRENI TRENORD: RISCHIO CORSE STOP PER 24 ORE

«Orsa ha proclamato lo sciopero in un giorno festivo, evitando così le ‘fasce di garanzia’ previste nei feriali. Una scelta che rischia di generare disagi a decine di migliaia di viaggiatori non abituali», ha scritto Trenord in una nota, comunicando le informazioni generali e esprimendo decisa criticità alla scelta dei sindacati nel settore treni. «La possibile riduzione del servizio ferroviario potrà, dunque, ricadere su una giornata tanto simbolica quanto d’impatto culturale», scrive ancora Trenord facendo riferimento alla giornata “Car Free Day” e nella settimana europea della mobilità sostenibile. Ricordiamo che come sempre per monitorare al meglio ritardi, disagi o treni cancellati servirà consultare il sito e l’app di Trenord oppure leggere i cartelli luminosi nelle stazioni ferroviarie della Lombardia durante tutte le ore dello sciopero mezzi. Per il prossimo venerdì 27 settembre 2019 sempre per gli utenti di Milano è prevista un’altra giornata di disagi per lo sciopero dei dipendenti dei mezzi Atm.

