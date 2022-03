Sclerosi multipla, cos’è/ Malattia, sintomi, demielinizzazione e cosa c’entra la malattia di Fedez

Malattia Fedez: “Mi è stata trovata una demielinizzazione nella testa, sono a rischio sclerosi multipla”

Attraverso un video comparso sui social network, Fedez ha rivelato in lacrime di soffrire di una malattia, senza dirne il nome: “Sono qua per dirvi che purtroppo mi è stato trovato un problema di salute, per fortuna con grande tempismo, che comporta un percorso. Un percorso importante che dovrò fare e che mi sento di raccontare. Non ora, non in questo momento in cui ho bisogno di stringermi alla mia famiglia, ai miei figli”. E proprio per il fatto che Fedez non abbia rivelato il nome della sua malattia, sono state tante le ipotesi che si sono susseguite nelle ore successive (come per esempio quella del tumore), e una sopra tutte: la sclerosi multipla. Nel 2019, infatti, il cantante aveva spiegato su “La Confessione sul Nove” di aver ricevuto una diagnosi: “Mi è stata trovata una cosa chiamata demielinizzazione nella testa, sono a rischio sclerosi multipla”. Al momento, ovviamente, nessuno sa se questa sia la malattia di Fedez, ma visto l’interesse suscitato sui motori di ricerca sulla sclerosi multipla, ecco spiegato il rapporto tra questa malattia e la demielinizzazione, di cui appunto lo stesso Fedez dichiarò di essere affetto.

Ma cos’è la demielinizzazione? Parliamo di un processo patologico che si verifica spesso quando sono presenti delle patologie del sistema nervoso. Il processo porta alla scomparsa delle guaine mieliniche delle fibre nervose e alla proliferazione reattiva di cellule della nevroglia. La mielina è una sostanza che avvolge gli assoni, cioè i prolungamenti dei neuroni. La demielinizzazione può essere centrale o periferica. Tra le malattie demielinizzanti c’è la sclerosi multipla. La malattia porta ad una degenerazione assonale precoce, che comporta la morte del neurone.

Cos’è la sclerosi multipla e la demielinizzazione

La sclerosi multipla è una malattia cronica: non esiste una cura definitiva, ma ci sono terapie che ne rallentano la progressione. Questo vuol dire che fare una vita normale è possibile attraverso farmaci e cure. Quali sono invece i sintomi della sclerosi multipla? Questi variano da caso a caso: dipende dalla gravità e dalla durata della malattia. I sintomi più comuni sono quelli legati alla fatica, alla mancanza di energia fisica e mentale, alla sensazione di stanchezza. I pazienti affetti da questa malattia possono avere difficoltà nel camminare, tremore, dolore agli arti. Seguono poi disturbi visivi, dolore, spasticità, disturbi cognitivi e vescicali, disturbi del linguaggio e della coordinazione. Come già sottolineato, attraverso le cure è possibile tenere sotto controllo la malattia, ma non esiste una vera e propria cura.

La sclerosi multipla non è l’unica patologia demielinizzante: un’altra è la malattia di Schilder. Questa patologia ha allo stesso modo sintomi legati alla perdita di funzione degli assoni privi della guaina mielinica. Abbiamo poi malattie demielinizzanti del SNP, come la sindrome di Guillain-Barré. Non c’è dunque solamente una malattia legata a tale processo patologico, del quale Fedez ha scoperto di soffrire dal 2019.











