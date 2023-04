SCOIATTOLO, IL CANTANTE MASCHERATO/ Rischio eliminazione con Stella!

Scoiattolo nero, Il Cantante Mascherato: eliminato?

Dopo l’arrivo in semifinale di Squalo, Criceto, la maschera più votata della serata, lo raggiunge subito. I giudici sono poi chiamati a votare: a maggioranza il loro concorrente preferito e scelgono Ciuchino. Sara e Rossella invece optano per il Riccio. Sono dunque quattro i semifinalisti. Restano invece Stella, Cavaliere e Scoiattolo, che vanno allo spareggio finale al televoto. Il voto da casa sceglie di mandare avanti il Cavaliere Veneziano, che arriva dunque in semifinale. Restano allora in ballo Stella e Scoiattolo: chi uscirà e chi andrà avanti? Lo scopriremo nella prossima puntata!

Chi si nasconde sotto la maschera dello Scoiattolo nero de Il Cantante Mascherato 2023? Prosegue l’indagine dei giudici e del pubblico alla scoperta delle identità dei concorrenti vip che si nascondono sotto le maschere dello show di successo del sabato sera condotto da Milly Carlucci su Rai1. Una delle maschere più eleganti e belle di questa quarta edizione è sicuramente quella dello Scoiattolo Nero che, durante l’ultima esibizione, ha conquistato tutta la giuria. Serena Bortone è convinta che sotto le sembianze dello scoiattolo ci sia un’artista a 360°: ” la trovo molto libera dietro questa maschera. Penso che ci sia un’artista vera che sa fare tutto ma non sempre le è stato riconosciuto. Dietro quella maschera magari è più sicura di sé. Ha una mamma molto presente e dallo strascichio della voce penso che ci sia Valeria Marini”.

D’altro canto Christian De Sica lancia un’altra ipotesi: quella di Adriana Volpe. Dello stesso parere è anche Francesco Facchinetti che decide di giocarsi la maschera d’oro che decide di provare la carta Adriana Volpe, ma lo Scoiattolo Nero non si toglie la maschera.

Chi è il personaggio vip sotto la maschera dello Scoiattolo nero de Il Cantante Mascherato 2023? Diverse le ipotesi avanzate dalla giuria che hanno fatto i nomi di Valeria Marini, Elisabetta Gregoraci, Alessia Marcuzzi e Federico Fashion Style. Durante le varie puntate il cantante mascherato parlando di sè ha rivelato alcuni importanti indizi: “a tutti io do l’impressione di essere una persona molto sicura e molto forte, ma in realtà sono una persona molto fragile. La mia popolarità è nata un po’ dal mio desiderio di non sentire la solitudine, perciò questo gioco forse mi toglierà tante insicurezze”.

Non solo, lo Scoiattolo nero ha anche aggiunto di temere la solitudine e di essere pigra e permalosa parlando di sè al femminile. Infine non ha nascosto di amare il fatto di indossare una maschera: “La finale non è lontanissima… eppure io vorrei continuare ad indossare questa maschera per tutto il resto dell’anno. Questo gioco è molto intrigante, perchè dietro il personaggio pubblico c’è la persona”. Chi ci sarà?











