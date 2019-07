Scontro Anm-Salvini su Carola Rackete/ “Crea clima odio”. “Giudici danno lezioni?”

Il caso Sea Watch e la scarcerazione di Carola Rackete, la ormai arcinota “capitana” della nave salva migranti a Lampedusa, avrà strascichi ancora per molti giorni se non settimane: in particolare lo scontro in atto tra la classe dei magistrati e il Ministro dell’Interno Matteo Salvini è non solo evidente ma assume ormai toni tutt’altro che consueti. Dopo la decisione della Gip Alessandra Vella di scarcerare la Rackete accusata di resistenza a nave da guerra e resistenza a pubblico ufficiale (oltre che indagata per favoreggiamento dell’immigrazione), il leader della Lega ha commentato «è una sentenza vergognosa, che schifo. Vergognarsi di chi permette che in questo Paese arriva il primo delinquente dall’estero e disubbidisce alle leggi, mettendo a rischio la vita dei militari che fanno il lavoro». A corredo delle accuse lanciate contro i giudici, Salvini concludeva «Se qualcuno vuole fare politica si tolga la toga e si candidi con la Sinistra in Parlamento. Questa sentenza è politica e vergognosa, fa male all’Italia». Le dichiarazioni danno il là ad una presa di posizione imponente dell’Anm, il sindacato dei magistrati, negli scorsi giorni travolto dallo scandalo Palamara-Lotti assieme al Csm (con le dimissioni del presidente Grasso e l’elezione di Luca Paniz): «Ancora una volta ha proferito commenti sprezzanti verso una decisione giudiziaria, disancorati da qualsiasi riferimento ai suoi contenuti tecnico-giuridici, che rischiano di alimentare un clima di odio e avversione» spiega la nota dei magistrati.

LA DURA REPLICA DI SALVINI AI GIUDICI IN DIRETTA FACEBOOK

Non solo, secondo l’Anm gli attacchi al gip di Agrigento dopo la liberazione di Carola Rackete sono «veri e propri insulti e minacce nei confronti del magistrato»; per il sindacato delle toghe, «Quando un provvedimento risulta sgradito al ministro dell’Interno scatta immediatamente l’accusa al magistrato di fare politica. Appare poi estremamente grave la prospettazione di una riforma della giustizia finalizzata a selezionare i magistrati in modo che assumano esclusivamente decisioni gradite alla maggioranza politica del momento». Non si fa attendere la controreplica di Matteo Salvini che durante una lunga diretta Facebook attacca l’Anm «Io non entro in casa altrui però con quello che stiamo leggendo sulle spartizioni di poltrone e procure a cura di qualche magistrato penso che siano gli ultimi che possano dare lezioni di morale a chiunque. Sentire che Salvini è il problema di questo Paese mi sembra veramente folle».





