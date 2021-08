Scott Redding, proposta matrimonio sul podio/ Video “Mi vuoi sposare?”. Lei dice…

Scott Redding, asso delle due ruote motorizzate, non finisce mai di stupire. Il pilota britannico di Superbike nella giornata di ieri, domenica 8 agosto 2021, si è reso protagonista dell’ennesima grande prestazione sul circuito del Gran Premio di Repubblica Ceca, venendo dapprima beffato in gara-1 da Toprak Razgatlioglu, prendendosi poi la rivincita in gara-2, vinta proprio ai danni del sopra menzionato rivale e di Jonathan Rea. Una corsa a dir poco perfetta la sua, condotta con grande padronanza della moto, senza imprecisioni o sbavature, tanto da guadagnare l’accesso al gradino più alto del podio.

“Nella gara del sabato ho perso per pochi millesimi – ha dichiarato -, perciò ho cambiato qualcosa sulla moto e, nonostante una brutta partenza, sono riuscito a sentirmi bene in sella sin dalle prime curve e ho avuto modo di imporre il mio ritmo alla corsa, mantenendo tutto sotto controllo fino al rettilineo conclusivo”. Tuttavia, scherzando, ha dichiarato: “Il momento in cui ho rischiato di più è stato quando, sul podio, ho chiesto la mano a Jacey“. Eh sì, perché Redding non si è accontentato di conquistare il primo posto: ha voluto fare all-in anche nella sfera sentimentale…

SCOTT REDDING, PROPOSTA DI MATRIMONIO SUL PALCO: SI METTE IN GINOCCHIO E…

A margine della cerimonia di premiazione, infatti, Scott Redding si è inginocchiato ai piedi del podio e i presenti hanno immediatamente compreso che qualcosa di importante stava per accadere, al di là del risultato sportivo. Il pilota, microfono alla mano, ha chiamato a sé la sua fidanzata, Jacey Hayden, la quale, sorpresa dal gesto inaspettato, ha faticato a trattenere la commozione per il momento che stava vivendo: il suo Scott le stava chiedendo di sposarlo.

L’inglese ha quindi rivolto la sua proposta di matrimonio alla sua dolce metà, chiedendole se volesse dirgli di sì e la giovane, senza alcuna esitazione, ha risposto “Yes”, facendo scattare spontaneamente l’applauso di tutti i presenti che hanno avuto la fortuna di assistere dal vivo a una delle scene più romantiche che lo sport abbia proposto negli ultimi anni.

