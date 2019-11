Scuole chiuse domani a Napoli?/ Allerta meteo, Comune “tutto ok, solo parchi chiusi”

Fino a metà pomeriggio della domenica la previsione del maltempo e le condizioni critiche di diversi quartieri di Napoli avevano portato alla forte possibilità che domani tutte le scuole di ogni ordine e grado rimanessero chiuse proprio per l’allerta meteo: poi – complici anche previsioni aggiornate che davano un lieve miglioramento delle condizioni di precipitazioni nelle prossime 12 ore – il Comune di Napoli ha spiegato che invece per lunedì 4 novembre regolarmente le scuole di tutta la città e provincia rimarranno aperte. Nella nota ufficiale emessa dal sindaco Luigi de Magistris si legge «La Protezione civile regionale ha emesso un bollettino di allerta meteo da mezzanotte e fino alle ore 14 di lunedì 4 novembre. Il livello dell’allerta meteo è giallo per residue precipitazioni, localmente anche a possibile carattere di moderato rovescio o isolato temporale. Venti forti occidentali con possibili raffiche nei temporali. Mare agitato con possibili mareggiate lungo le coste esposte». Secondo Palazzo San Giacomo le scuole rimarranno aperte esattamente come i cimiteri comunali, mentre a rimanere chiusi rimarranno i parchi cittadini.

SCUOLE APERTE A NAPOLI, CHIUSI I PARCHI

Lungo la notte appena passata le forze dell’ordine e le autorità cittadine hanno dovuto far fronte a diverse segnalazioni di disagi e danni provocati dall’enorme ondata di maltempo sollevata nel weekend: come riporta Napoli Fanpage, allagamenti e cadute di alberi e rami sono state segnalati al Vomero, a Posillipo, a Bagnoli, in via Campegna, via de Giaxa, viale Traiano, via Pigna e Cupa Toscanella. Al netto del lieve miglioramento che le previsioni meteo hanno registrato per domani, il Servizio Tecnico Scuole raccomanda a tutti i dirigenti scolastici di «non far frequentare in modo stanziale le aree esterne pertinenziali agli edifici scolastici con presenza di alberature e di non utilizzare le attrezzature e le aree destinate ad attività ludiche all’aperto fino all’ orario di validità dell’allerta meteo», ovvero fino alle ore 14. Lo stesso Comune invita l’intera cittadinanza a prestare attenzione massima per il forte rischio idrogeologico – versanti e pendii per possibili frane e smottamenti e idraulico – sottopassi e aree di collettori fognari per possibili allagamenti – segnalati dalla Protezione Civile Campania.

