Scuole chiuse oggi Calabria e Sicilia/ Maltempo, da Crotone ad Agrigento: lista città

Scuole chiuse per il maltempo in diverse zone d’Italia, in particolare Calabria e Sicilia, che sono le zone più colpite. E questo per via dell’allerta arancione diramata dalla Protezione Civile a causa delle condizioni meteorologiche avverse. Sono previste infatti precipitazioni diffuse e intense, con forti venti, valida dalle 12 alle 22 di oggi, lunedì 11 novembre 2019. Per quanto riguarda la Calabria, scuole chiuse oggi a Catanzaro, Crotone e in altri comuni. A disporre in maniera preventiva la chiusura degli istituti di ogni ordine e grado nel capoluogo calabro – per evitare eccessivi disagi e danni più gravi per genitori e studenti – è stato il sindaco Sergio Abramo, mentre nella città jonica l’ordinanza è stata firmata da Benedetto Proto, vice sindaco della città. Una decisione analoga è stata presa dal sindaco di Borgia (Catanzaro), Elisabeth Sacco. Ha firmato l’ordinanza di chiusura per la giornata di oggi di tutte le scuole sul territorio cittadino, così come i primi cittadini di altri centri della provincia di Catanzaro.

SCUOLE CHIUSE OGGI CALABRIA E SICILIA PER MALTEMPO: LISTA CITTÀ

L’allerta arancione sulla Calabria riguarda in particolare la zona ionica. Come riportato da Fanpage, nel catanzarese è lungo l’elenco dei comuni che hanno deciso di chiudere gli istituti scolastici: Soverato, Borgia, Caraffa, Montepaone, Simeri Crichi, Sersale, Gizzeria, Badolato. Ma anche: Argusto, Nocera Terinese, Cardinale, Cenadi, Magisano, Cerva, Isca, Pentone, Palermiti. Dalla Calabria passiamo alla Sicilia. Anche qui la Protezione Civile regionale ha diramato allerta arancione che parte dalla tarda mattinata di oggi. Non potendo fare previsioni precise dell’inizio dei fenomeni temporaleschi, alcuni sindaci hanno deciso di disporre la chiusure delle scuole. Ed è quello che avviene ad Acireale. Invece nel ragusano scuole chiuse a Ispica e Pozzallo. Sono state decise chiusure anche a Castelvetrano, in provincia di Trapani. La lista dei comuni che hanno predisposto le chiusure per oggi c’è anche Agrigento. In zona ci sono pure Palma di Montechiaro e Naro, oltre che Ribera e Sciacca.

© RIPRODUZIONE RISERVATA