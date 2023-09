Sebastiano e Paolino, i figli di Fiordaliso/ Due gravidanze complicate: dedicò il brano “Il mio angelo” a…

SEBASTIANO BIANCHI E PAOLINO TONOLI, CHI SONO I FIGLI DI FIORDALISO?

Chi sono Sebastiano Bianchi e Paolino Tonoli, i due figli di Fiordaliso? Questa sera la 67enne cantautrice emiliana esordirà nelle vesti di concorrente della nuova stagione del “Grande Fratello”, un’edizione che si preannuncia di rottura rispetto a quelle più recenti e prevede una sorta di ritorno al passato con un mix tra personaggi sconosciuti (i NIP) e volti noti del piccolo schermo e VIP, tra i quali proprio l’artista originaria di Piacenza che, tra l’altro, è stata già per tre volte nel cast di un reality show in passato. E, inevitabilmente, con la sua partecipazione al GF si riaccenderanno pure i riflettori sulla vita privata e sentimentale di Fiordaliso: se in un altro pezzo quest’oggi raccontiamo del suo ex, Paolo Tonoli, qui ci dedichiamo invece ai due figli avuti dalla cantante nel corso di due relazioni differenti.

Marina Fiordaliso, questo il suo nome di battesimo, è diventata mamma per due volte e la prima quando aveva solamente quindici anni: infatti l’artista aveva esordito solamente da poco nel mondo della musica e dopo essere rimasta incinta darà alla luce nel febbraio del 1972 il primogenito Sebastiano. Non è infatti un caso che tra i due figli c’è anche una significativa differenza di età dato che poi concepirà il secondo solamente diciassette anni dopo quella gravidanza inaspettata e arrivata durante una relazione che poi non proseguirà: è anche questo il motivo per cui Fiordaliso ha però avuto la fortuna di diventare una baby nonna. Più tumultuosa, e dagli aspetti anche tristi e fatta anche di episodi di violenza, è invece la relazione che aveva avuto in seguito con Paolo Tonoli e durante la quale nascerà nel 1989, il secondogenito Paolo Alberto, conosciuto però da tutti come Paolino.

FIORDALISO, MAMMA DOPO DUE GRAVIDANZE DIFFICILI E…

“I miei due figli sono molto diversi: Paolo fa il regista ed è uno che ama stare dall’altra parte della telecamera” aveva raccontato Fiordaliso a proposito del piccolo di casa, spiegando che dopo la perdita del padre Auro è proprio Paolino a fargli da padre mentre “Sebastiano ha un temperamento più focoso”. E il forte legame della cantante con i due figli è legato anche alle circostanze molto diverse, ma comunque difficili, in cui entrambi sono nate: nel primo caso l’artista era ancora un talento in erba e si ritrovò a essere una ragazza madre. “Sono stata brava a portare avanti quella gravidanza, coraggiosa ma anche incosciente” aveva ammesso la diretta interessata, ricordando il suo spirito ribelle dell’epoca ma pure la scelta, dopo che “la proposta di abortire è durata due secondi nella mia testa”, di portare avanti quella gestazione e far nascere Sebastiano. “Sarei andata contro il mondo per mio figlio…”.

La nascita di Paolino è legata invece alla burrascosa relazione con Paolo Tonoli, un periodo caratterizzato da violenze domestiche e tanto dolore e in cui il momento più bello è stato certamente la venuta al mondo del secondo figlio: non va dimenticato che anche questa gravidanza, come la prima (quando suo padre la mandò via di casa in un istituto per ragazze madri) per Fiordaliso fu difficile per non meglio precisati motivi sopraggiunti durante il quinto mese di gestazione e che avevano messo in pericolo il feto. Nonostante il suggerimento dei medici di ricorrere all’asportazione dell’utero e rinunciare alla nascita del piccolo, la cantante decise di andare fino in fondo e rischiare, ma riuscendo a diventare nuovamente mamma. Un interessante aneddoto è inoltre legato a Sebastiano: a lui, qualche anno dopo la nascita, Fiordaliso ha dedicato il brano “Il mio angelo”, presentato a Sanremo nel 1985.











