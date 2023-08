Sei sorelle/ Anticipazioni 1° agosto 2023: Salvador scopre di Diana e Alonso e…

Sei sorelle, anticipazioni puntata 1° agosto 2023 su Rai 1

Le anticipazioni della puntata di Sei sorelle del 1° agosto svelano che i consigli di Donna Dolores non fanno che peggiorare la situazione tra Blanca e Adela: le due sorelle finiranno per avere un’accesa discussione. La madre di Rodolfo ha infatti chiesto alla sua futura nuora di intercedere per lei e chiedere ad Adela di smettere di raccogliere fondi per l’orfanotrofio, convinta che le sue intenzioni non siano del tutto sincere. Ciò provoca una reazione a catena che finisce per influire sulle rispettive relazioni delle due Silva. Infatti Adela litiga con German a causa di Carolina; Blanca non vuole cedere a un’insolita di richiesta di Rodolfo, il quale ha scoperto che Francisca è ancora a casa Silva, nonostante lui le avesse detto di andar via. I due fidanzati finiscono per litigare tra loro poiché Blanca aveva mentito a Rodolfo.

Sei sorelle, anticipazioni di oggi 1° agosto 2023

Le altre anticipazioni di Sei sorelle, in onda oggi, ci rivelano inoltre che Diana scopre che grazie ai soldi di Elisa è riuscita a recuperare il prezioso gioiello che le aveva regalato Salvador in tempi più felici. La Silva reagisce male alla notizia dato i rapporti che intercorrono con l’ormai sorellastra. Diana è comunque intenzionata ad affrontare il suo ex per restituirgli il gioiello, non sapendo che il Montaner prova una certa gelosia nei suoi confronti. Diana continua a frequentare Alonso, e le cose tra loro vanno benissimo. Salvador soffre in silenzio, ma vedendoli ha un ricordo del suo passato amore per la donna. Per questo motivo, il Montaner finisce per affrontare di petto Alonso; tra i due c’è una forte discussione, che degenera quando passano alle mani…

Celia non vuole continuare a soffrire per Petra. Aurora le darà la chiave per dimenticarla definitivamente. Aiutata da questo consiglio, la stessa Celia consiglia a Francisca di combattere per riavere Gabriel.

Sei sorelle, dove eravamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera Sei sorelle (Seis hermanas, il titolo originale), Celia trova nell’infermiera Aurora un’amica e alleata nei dolorosi trattamenti che il dottor Uribe le sta riservando. Marina dichiara a Cristóbal il suo amore; lui le chiede allora di sposarlo. Dopo aver impegnato i gioielli di famiglia Silva per procurarsi del cibo, Rosalia aiuta Diana a recuperare un prezioso tesoro che Salvador le aveva regalato quando stavano insieme. Nel frattempo, Diana continua a frequentare Alonso.

Elisa scopre che per diventare madrina del Teatro dovrà cantare davanti a tutti. Don Ricardo assume così don Luis per aiutare la figlia ad ottenere ciò che vuole. Inoltre Elisa trova in Donna Dolores un’alleata; entrambe mirano a riconquistare il loro status sociale, e potranno farlo solo restando unite.











