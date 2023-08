Sei sorelle/ Anticipazioni 2 agosto 2023: Marina in pericolo, Cristóbal uccide Ahmed!

Sei sorelle, anticipazioni puntata 2 agosto 2023 su Rai 1

Le anticipazioni della puntata di Sei sorelle del 2 agosto svelano che la situazione all’ospedale sul campo marocchino è disperata. L’arrivo dei soldati feriti ha sconvolto un po’ gli equilibri all’interno della squadra medica. Inoltre il numero di essi aumenta di giorno in giorno. Poi Marina si trova in una situazione che rischia di mettere a rischio la sua vita. A quel punto Cristóbal, dopo aver riflettuto sul pericolo vissuto dalla sua fidanzata, prende una decisione che gli cambierà la vita: il medico uccide Ahmed. Una scelta che andrà a influenzare e non poco anche la sua carriera e l’intera esperienza in Marocco. Quando tornerà a casa sarà un uomo completamente diverso. E lui ne è consapevole: Cristóbal dovrà far fronte a tutte le sue responsabilità.

Nel frattempo, in Spagna, Francisca è ancora felice con Gabriel. Ma di fronte alle sue insicurezze, la Silva a è disposta a smettere di cantare al Teatro Real pur di dimostrargli il suo amore. La sua volontà sarà però messa a dura prova da un’offerta difficile da rifiutare.

Sei sorelle, anticipazioni di oggi 2 agosto 2023

Le altre anticipazioni di Sei sorelle, in onda oggi, ci rivelano inoltre che il rapporto tra Aurora e Celia si fa sempre più stretto, tant’è che sembra che la Silva si sia finalmente dimenticata di Petra. Lei, intanto, è impegnata ad accudire le figlie di Bernardo, e trascorre molto tempo con l’avvocato, cosa che risveglia in entrambi un sentimento a cui ancora non sanno dare un nome.

Il piccolo Germán è ancora disperso, con angoscia dei suoi genitori. Adela si rende conto, dopo il diverbio del giorno prima con Germán, di quanto lui abbia bisogno di lei al suo fianco e decide di incontrarlo all’albergo in cui erano soliti andare. Ma un tragico evento si frapporrà sulla sua strada.

Sei sorelle, dove eravamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera Sei sorelle (Seis hermanas, il titolo originale), Celia trova nell’infermiera Aurora un’amica e alleata nei dolorosi trattamenti che il dottor Uribe le sta riservando. La situazione tra i medici sul fronte marocchino si fa sempre più difficile. Salvador è geloso del rapporto tra Diana e Alonso e finisce per arrivare alle mani con quest’ultimo; la Silva è consapevole di dover dire addio al Montaner, dopo aver recuperato la spilla che lui gli regalò tempo prima. Elisa trova in Donna Dolores un’alleata; entrambe mirano a riconquistare il loro status sociale, e potranno farlo solo restando unite. Celia e Aurora continuano ad avvicinarsi; la Silva sembra non pensare più a Petra, che intanto continua a lavorare in fabbrica. Francisca, seguendo il consiglio di Celia, capisce di non voler rinunciare a Gabriel e pertanto è pronta a riconquistarlo.

