Sei sorelle/ Anticipazioni 21 giugno 2023: Carolina si illude, German pensa ad Adela

Sei sorelle, anticipazioni puntata 21 giugno 2023 su Rai 1

Le anticipazioni della puntata di Sei sorelle del 21 giugno svelano che Celia è molto confusa e non comprende a pieno quali siano i suoi sentimenti per Petra. Quell’avvicinamento pericoloso ha sorpreso entrambe. Vedendo la sorella turbata, Adela le suggerisce ciò che pensa possa aiutarla: consultare un medico specialista che sia in grado di darle una mano per mettere ordine nelle sue emozioni. In questo modo Celia potrà avere il quadro della situazione. Ma l’aiuto medico potrà servirle? Oppure dovrà ascoltare meglio il suo cuore? Inoltre, Don Ricardo può prende finalmente possesso della Tessuti Silva. Lo zio delle cinque sorelle, nonché padre di Elisa, ha così ottenuto ciò che desiderava: il pieno potere.

E non appena il perfido uomo d’affari mette piedi nella Tessuti Silva, rende subito chiare le sue intenzioni, e tutti apprendono quale fosse il suo vero e oscuro interesse nel possedere l’ambita azienda di famiglia.

Sei sorelle, anticipazioni di oggi 21 giugno 2023

Le altre anticipazioni di Sei sorelle, in onda oggi, ci rivelano inoltre che le conseguenze dell’arresto di Cristóbal hanno inciso in maniera significativa sulla vita di Blanca, la quale scopre che il suo fidanzamento con Rodolfo è stato annullato. La Silva è disperata, ma il ragazzo le assicura che è disposto ad andare avanti comunque con l’organizzazione del loro matrimonio, ignorando l’opinione di Doña Dolores. Il problema è cosa potrebbe accadere quando sua suocera lo scoprirà: saranno guai per Blanca?

Dopo il loro incontro la sera prima, Carolina si illude, ancora una volta, che il suo rapporto con Germán si stia rafforzando. Ma la giovane sposa resta delusa quando, con suo stupore, il marito presto le farà capire che le sue intenzioni sono completamente opposte alle sue. Germán pensa ancora ad Adela?

Sei sorelle, dove eravamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera Sei sorelle (Seis hermanas, il titolo originale), le Silva risolvono il problema relativo alla lettura del testamento del padre, grazie a Don Ricardo che riesce a farsi fare un certificato di morte falso. Con grande sorpresa, le sorelle apprendono che Elisa è la vera figlia di Don Ricardo! Ciò cambia nettamente le carte in tavola, e la ragazza infatti sceglie di appoggiare suo padre contro le Silva. Cristobal viene arrestato per aver occultato la morte di Don Fernando, e le sorelle capiscono che Elisa le ha tradite.

Dopo quanto avvenuto, Donna Dolores non esita a rompere il fidanzamento tra Blanca e Rodolfo. Intanto, Adela e German continuano a vedersi segretamente, e ciò turba Carolina. Infine, Celia non capisce quali sono i suoi sentimenti verso Petra. Invece, Gabriel è geloso di Don Luis che lo vede sempre più partecipe alla vita di Francisca.











