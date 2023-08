Sei sorelle/ Anticipazioni 23 agosto 2023: Cristóbal è vivo, colpo di scena…

Sei sorelle, anticipazioni puntata 23 agosto 2023 su Rai 1

Le anticipazioni della puntata di Sei sorelle del 23 agosto svelano che Cristóbal è vivo; in qualche modo il medico è riuscito a salvarsi, ed è stato affidato alle cure dell’ospedale da campo francese. Purtroppo non può comunicare con nessuno poiché i bombardamenti sono ancora in atto in Marocco e le comunicazioni scarseggiano. Una volta che gli attacchi cessano, Cristóbal riesce a mettersi in contatto con il fronte spagnolo. Nel frattempo, Bernardo comunica alle Silva una spiacevole notizia: la loro casa rischia di essere pignorata. In loro “soccorso” arriva Elisa, che si offre di pagare l’ipoteca sulla casa di famiglia. Adela va a parlare con la sorellastra per convincerla a non cacciarle di casa. Elisa, però, ha altre idee al riguardo.

Sei sorelle, anticipazioni di oggi 23 agosto 2023

Le altre anticipazioni di Sei sorelle, in onda oggi, ci rivelano inoltre che Doña Dolores è ancora intenzionata a impedire il matrimonio tra Rodolfo e Blanca. Per questo motivo cerca di convincere suo figlio e Marina a trascorrere del tempo insieme e da soli, con l’intenzione di scongiurare una futura unione con la Silva. Rodolfo intuisce il subdolo piano della madre e risolve la situazione in modo drastico: il matrimonio con Blanca si farà. I preparativi proseguono, e lei inizia a fare le valigie per lasciare la casa della famiglia Silva.

Germán è disperato: dopo quanto ha appreso sul conto di Carolina, capisce di aver fatto la scelta sbagliata. L’uomo quindi cerca di riconquistare l’amore di Adela, che non ha mai smesso di amare. Riuscire nel suo intento sarà però difficile poiché la maggiore delle sorelle Silva soffre ancora. Miguel, invece, interpreta male un gesto di complicità tra Bernardo e Petra. E finalmente Diana scopre il motivo dello strano comportamento di Alonso; il suo fidanzato è apparso piuttosto sfuggente negli ultimi giorni e ora ne capito la ragione…

Sei sorelle, dove eravamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera Sei sorelle (Seis hermanas, il titolo originale), Blanca è sul punto di rivelare a Donna Dolores di voler rompere il fidanzamento con Rodolfo perché è ancora innamorata di Cristóbal quando arrivano in Spagna notizie tragiche: il medico è morto in seguito a un attentato sul camion su cui viaggiava. Il corpo senza vita del medico giunge in patria e tutti si riuniscono per la veglia funebre. Blanca si sente in colpa perché doveva confessargli prima del suo amore. Francisca accetta la proposta di matrimonio di Don Luis, ma non riesce a smettere di pensare a Gabriel.

Carolina minaccia Germán: se lei verrà accusata e denunciata, lo trascinerà con sé, poiché ha intenzione di dichiarare davanti al giudice che entrambi erano a conoscenza della provenienza del loro bambino ed erano anche consapevoli delle possibile conseguenze che avrebbero affrontato.











