Sei sorelle/ Anticipazioni 3 agosto 2023: il piccolo German non si trova…

Sei sorelle, anticipazioni puntata 3 agosto 2023 su Rai 1

Le anticipazioni della puntata di Sei sorelle del 3 agosto svelano che Petra è impegnata ad accudire le figlie di Bernardo, e trascorre molto tempo con l’avvocato, cosa che risveglia in entrambi un sentimento a cui ancora non sanno dare un nome. Lui, intanto, si fa avanti con lei. Celia continua la sua conoscenza con Aurora, la quale si è rivelata un’ottima amica e alleata per contrastare le lusinghe del dottor Uribe. Il loro piano prosegue, ma fino a quando potrà andare avanti? Una tragedia è intanto dietro l’angolo. Il piccolo Germán è ancora disperso, e non si trova da nessuna parte. I suoi genitori vivono attimi di profonda angoscia, specialmente Carolina.

Terra amara/ Anticipazioni 3 agosto 2023: Demir, dichiarazione shock su Adnan

Adela si rende conto, dopo il diverbio del giorno prima con Germán, di quanto lui abbia bisogno di lei al suo fianco e decide di incontrarlo all’albergo in cui erano soliti andare. Ma un tragico evento si frapporrà sulla sua strada, qualcosa di inaspettato che stravolgerà completamente le carte in tavola. E, più avanti, farà riflettere la maggiore delle Silva sulle scelte compiute negli ultimi tempi.

Beautiful/ Anticipazioni 3 agosto 2023: Carter non riesce a dimenticare Quinn, e lei...

Sei sorelle, anticipazioni di oggi 3 agosto 2023

Le altre anticipazioni di Sei sorelle, in onda oggi, ci rivelano inoltre che dato che il piccolo German non si trova da nessuna parte, le autorità intervengono per il caso. La polizia trova il cadavere di un bambino in un fiume, una notizia per niente rassicurante. Convocato per il riconoscimento del piccolo corpicino, German non può andare all’appuntamento che aveva prefissato con Adela perché deve recarsi con la moglie a identificare il cadavere del bambino e sperare che non sia quello del loro amato figlio…

Sei sorelle, dove eravamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera Sei sorelle (Seis hermanas, il titolo originale), Celia trova nell’infermiera Aurora un’amica e alleata nei dolorosi trattamenti che il dottor Uribe le sta riservando. La situazione tra i medici sul fronte marocchino si fa sempre più difficile e Cristobal è costretto ad uccidere Ahmed dopo che la vita di Marina è messa in pericolo. Salvador è geloso del rapporto tra Diana e Alonso e finisce per arrivare alle mani con quest’ultimo; la Silva è consapevole di dover dire addio al Montaner, dopo aver recuperato la spilla che lui gli regalò tempo prima.

Un posto al sole/ Anticipazioni 2 agosto 2023: Nunzio e Samuel, problemi di cuore

Elisa trova in Donna Dolores un’alleata; entrambe mirano a riconquistare il loro status sociale, e potranno farlo solo restando unite. Celia e Aurora continuano ad avvicinarsi; la Silva sembra non pensare più a Petra, che intanto continua a lavorare in fabbrica. Francisca, seguendo il consiglio di Celia, capisce di non voler rinunciare a Gabriel e pertanto è pronta a riconquistarlo.











© RIPRODUZIONE RISERVATA