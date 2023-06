Sei sorelle non va in onda oggi, perché?/ Spazio alla diretta funerali di Silvio Berlusconi

Sei sorelle non va in onda oggi 14 giugno, perché?

Sei sorelle salta anche l’appuntamento del 14 giugno 2023. Dopo lo stop della giornata di ieri, la soap spagnola non andrà in onda neanche oggi. Il motivo è semplice: dalle 14:00, in diretta su Rai 1, saranno trasmessi i funerali di Stato di Silvio Berlusconi, che proseguiranno fino alle 17:00. Per questo motivo, le vicende delle sorelle Silva saranno messe in pausa, dato che la fascia oraria pomeridiana, di solito destinata alla soap, sarà occupata dallo speciale del TG 1 che seguirà l’ultimo saluto al leader di Forza Italia. Stessa sorte viene riservata anche agli altri programmi delle reti Mediaset.

Terra amara non va in onda il 14 giugno 2023/ Quanto torna? Anticipazioni prossime puntate

La morte di Berlusconi, avvenuta lunedì 12 giugno, ha sconvolto i palinsesti delle reti nazionali, che hanno dovuto interrompere la normale programmazione per dedicare ampio spazio all’informazione e agli speciali su una delle personalità politiche più influenti del Novecento. Sei sorelle, però, tornerà presto in onda, salvo nuove variazioni.

Beautiful non va in onda oggi/ Salta la puntata del 14 giugno 2023, perché?

Sei sorelle, anticipazioni prossima puntata su Rai 1

Sei sorelle dovrebbe tornare in onda già da giovedì 15 giugno 2023. Nelle prossime puntate vedremo Petra restare sconvolta dalla vera natura di sua madre Josefa, e capire che non è proprio la donna che pensava di conoscere. Celia starà vicina all’amica e tra le due accadrà qualcosa di inaspettato. Inoltre vedremo Don Ricardo finalmente accedere al testamento del fratello grazie a un falso comunicato di morte; in questo modo potrà procedere con l’accordo che aveva con le sorelle Silva. Donna Dolores mette Marina in guardia su Blanca: forse teme che possa riavvicinarsi a Cristóbal? Leggendo il testamento del padre, le Silva scoprono qualcosa di importante che riguarda la sorellina Elisa.

Un posto al sole/ Anticipazioni 13 giugno 2023: Roberto e Marina, arriva la resa dei conti

Don Luis riesce a far avere a Francisca un’audizione molto importante per il teatro, ma questo riavvicinamento infastidisce Gabriel. Intanto, Marina chiede a Cristóbal di poterlo aiutare come infermiera al posto di Blanca. Infine, quest’ultima e Francisca hanno un altro confronto nel quale la cantante chiede alla sorella di poter tornare a casa.

Sei sorelle, dove eravamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera Sei sorelle (Seis hermanas, il titolo originale), seppur molto innamorati, Adela e German sono costretti a troncare la loro relazione: non sarebbe giusto nei confronti di Carolina e del bambino. Petra è felice di aver ritrovato sua madre, ma c’è qualcosa in Josefa che non convince molto. Blanca, dopo l’indifferenza iniziale, comincia a legare con Marina. Le Silva organizzano finalmente il funerale del padre, così sperano di mettere a tacere ogni sospetto e spegnere ogni bugia. Tuttavia sorge un problema: senza un certificato di morte ufficiale, è impossibile leggere il testamento. Don Ricardo cerca di trovare un escamotage per risolvere la questione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA