SELVAGGIA LUCARELLI/ A mio figlio cerco sempre di dare un’altra occasione (Ballando)

Selvaggia Lucarelli nella giuria di Ballando con le stelle 2019 fa la differenza. Piaccia o non piaccia, la scrittrice ed opinionista si conferma una delle indiscusse protagoniste della quattordicesima edizione del dancing show condotto da Milly Carlucci su Rai1 per via delle sue litigate in diretta con i concorrenti. Quest’anno è toccato a Nunzia De Girolamo con cui la Lucarelli ha avuto una serie di battibecchi sia in diretta che sui social. Domenica scorsa a parlare della Lucarelli è stata proprio l’ex deputato di Forza Italia che, ospite a Domenica In di Mara Venier, ha lanciato una frecciatina alla giurata: “Vorrei dire a Selvaggia Lucarelli che stare seduti in giuria a Ballando con le Stelle non è come stare a Rebibbia. Stare lì è una grande fortuna, c’è gente che non lavora, c’è gente che fa un lavoro veramente faticoso per molte più ore e lo fa per sopravvivere”. Le parole della De Girolamo hanno immediato avuto l’approvazione del pubblico in studio con un lungo applauso.

Enrico Lo Verso: “Selvaggia Lucarelli cerca il chiasso”

A parlare della giurata di Ballando con le stelle è stato anche un altro concorrente. Si tratta di Enrico Lo Verso, attore di fama internazionale, che ai microfoni di Vieni da Me di Caterina Balivo ha parlato della sua esperienza nel programma e della giuria: “per gran parte della giuria noi in Semifinale non dovevamo esserci”. Lo Verso, proprio come la De Girolamo, Suor Cristina e Antonio Razzi, è stato tra i concorrenti più criticati di quest’edizione anche dalla Lucarelli su cui ha detto: “Secondo me Selvaggia ha un meccanismo che non condivido, cercare il chiasso. Perché bisogna mettersi a fare piazzate in un gioco, per un gioco? Ho litigato anche io, ma non bisogna alzare la voce, solo colpire il bersaglio”.

Selvaggia Lucarelli: “come madre una sorpresa per me stessa”

Ballando con le stelle a parte, Selvaggia Lucarelli durante un’intervista rilasciata a Rai Radio 2 ha parlato del suo ruolo di madre. La scrittrice, infatti, ha un figlio di nome Leon e non nasconde di avere non poche difficoltà nel gestirlo. “Come madre sono una sorpresa per me stessa. Pensavo che sarei stata molto intransigente, mentre con lui faccio molta fatica a gestire la questione punizioni. Cerco sempre di dargli un’altra occasione” ha dichiarato ai microfoni di Rai Radio 2 rivelando che il figlio Leon sta attraversano il classico periodo ribello che tutti bambini vivono in adolescenza. “Racconta un sacco di palle con il volto da angelo. Dite che l’abbiamo fatto tutti? E ho capito, tutti tranne mio figlio lo possono fare” dice la Lucarelli che ha scoperto: “fa cose del tipo che ti chiama la scuola e ti chiede se hai firmato tu la verifica in cui ha preso 4 in matematica. Fa le firme false”.



