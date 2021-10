Selvaggia Lucarelli “Federico Lauri parrucchiere? Offesivo”/ “Ha più soldi di me”, scoppia la polemica

Polemica a Ballando con le Stelle 2021 tra Selvaggia Lucarelli e Federico Lauri Fashion Style, al termine della sua esibizione con Anastasia Kuzmina. Il concorrente è stato attaccato dalla giurata, che gli ha detto: “Non balli male, ma non riusciamo a capire la tua direzione. Io ti vedo vestito così e mi aspetto qualcosa di clamoroso, magari anche di non ballato benissimo, ma che incuriosisca”. Cosa dovrebbe fare, dunque? “Qualcosa di divertente. Non posso vederti ordinario, da 6”. Di parere analogo anche Guillermo Mariotto: “Fate cosettine, un ballettino, non è da te, Kuzmina”.

Lauri ha spiegato di non volere prendere le parti della sua partner, ma Anastasia “tante volte ha cercato di propormi cose complesse, voglio arrivarci per gradi. Non mi sento di dire che lei non abbia fatto la cosa giusta. Vorrei arrivarci per gradi”. Mariotto gli ha però contestato l’atteggiamento: “Sembra che tu dica ‘lo voglio fare, ma non più di tanto'”.

Roberta Bruzzone ha sottolineato che Federico Lauri Fashion Style ha “un atteggiamento difensivo che ti penalizza, hai perso un po’ il fuoco. Tu devi aiutare la tua maestra a capire cosa vuoi mostrarci qui, ma non credo sia quello che abbiamo visto fin qui”. Alessandra Mussolini ha però fatto “irruzione” nel dibattito, dicendo che “c’è stato un pregiudizio sul fatto che lui è un parrucchiere, che da lui vanno le signore. Questo è snob da parte vostra. È stato un atteggiamento snob”.

Alberto Matano, opinionista, è intervenuto per affermare: “Non diciamo che c’è un pregiudizio nei confronti di categorie che hanno sofferto durante il virus. Scindiamo i piani. C’è massimo rispetto per le categorie che hanno sofferto”. Qui è arrivato lo scivolone di Selvaggia Lucarelli: “Scusate, ma lui è un imprenditore, è anche offensivo chiamarlo parrucchiere. C’ha un sacco di negozi, chiamarlo parrucchiere è un pregiudizio. C’ha più soldi di me, credo, Federico”.



