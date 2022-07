Selvaggia Lucarelli: “Fedez? Non sopporta le critiche”/ “L’insulto che mi ha ferita…”

Selvaggia Lucarelli e lo scontro con Fedez

In una lunga intervista rilasciata ai microfoni de La Stampa, Selvaggia Lucarelli parla degli hater e degli scontri che ha avuto nel corso degli ultimi giorni con Salmo e Fedez. Co il primo, c’è stato un vero e proprio scontro pubblico andato avanti per ore. «In privato mi ha mandato messaggi laconici fingendosi benevolo. Ma è partito con un insulto sessista e ha continuato con lo stesso tono in privato», ha spiegato ai microfoni de La Stampa.

Discorso diverso, invece, per Fedez. Secondo la Lucarelli, il marito di Chiara Ferragni non accetterebbe volentieri le critiche: «Qui il sessismo non c’entra, non è abituato alle critiche per l’assoluta mancanza di dissenso. Ha 20 milioni di fan e la stampa a suo favore. Dovrebbe trascurare le critiche dell’unica che le fa. Ma non si può non parlare di una persona che si espone in questo modo. E continuerò a farlo».

Selvaggia Lucarelli svela l’insulto che le ha fatto più male

Selvaggia Lucarelli, da tempo, riceve pesanti insulti dagli hater. La giornalista, oltre a difendersi replicando sui social, denuncia, ma tra tutti, qual è l’insulto che le ha fatto più male? «Forse quello dei due youtuber che mi dedicarono un video di 15 minuti dandomi della puttana. Fedez gli ha dato il suo avvocato per difendersi. Ma sono stati condannati. Rimango più turbata dalla solidarietà silenziosa fatta di like che da chi mi insulta», ha raccontato la giornalista che è pronta a tornare nella giuria di Ballando con le stelle anche nella prossima edizione.

«Tentano di delegittimarmi andando a prendere la cosa più effimera del mio lavoro, cercando di identificarmi con quello. E questo lo fanno sempre e solo i maschi. Sono stata invitata ad alzare palette sempre e solo da maschi e sempre colleghi. Giletti, Paragone, Monteleone, una marea. Un’ossessione maschile», ha concluso.











