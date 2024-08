Selvaggia Lucarelli perde la pazienza a un evento in Calabria: lo sfogo

Serata nera per la popolare giornalista e volto di Ballando con le stelle, Selvaggia Lucarelli ha infatti vissuto momenti di rabbia e tensione durante un evento in Calabria, al quale si è approcciata non senza uno sfogo visto che è stata costretta a rimandare le vacanze a quasi Ferragosto dopo un anno molto tosto: “Ho fatto un sacrificio a venire qui, ma con entusiasmo perché dovevo andare in vacanza e questa era l’ultima data di presentazione del libro, ma sono stata trattata finora come una cretina” le parole rabbiose di Selvaggia Lucarelli che si è così sfogata per il trattamento ricevuto che non sarebbe stato dei migliori.

La giornalista, dopo alcuni inviti ad abbassare i toni, ha così tuonato: “Ripeto, sono venuta qui partendo da Milano, rinunciando alle mie vacanze solo e unicamente per venire in Calabria, sono stata tre ore seduta qui a guardare con grande interesse gli ospiti prima di me e di essere trattata in questo modo non ho assolutamente voglia” le parole di Selvaggia Lucarelli che ha poi dato appuntamento al pubblico al prossimo anno, non senza polemiche.

Selvaggia Lucarelli e lo sfogo: cosa ha scaturito la rabbia in Calabria

Ma cosa ha fatto perdere la brocca alla popolare giudice di Ballando con le stelle dopo l’evento delle scorse ore in Calabria? A scatenare la tensione di Selvaggia Lucarelli sarebbe stata un’attesa fuori dalle logiche, con la giornalista che intervenuta sul suo sito ha ricostruito la vicenda svelando la sua versione dei fatti: “Arriva il mio turno alle 23.30, salgo e Nuzzi non c’è, chiedo dove sia, Vittoriana Abate non risponde e io scherzo sul fatto che abbia intervistato i peggiori criminali del Paese ma si rifiuti di annunciare me”.

Selvaggia Lucarelli è stata poi interpellata sulla questione Fedez e Chiara Ferragni, ma soffermandosi sull’influencer ha preferito non allungare troppo i discorsi, spiegando che le questioni personali e l’inchiesta dell’antitrust sono questioni diverse, quando i discorsi si sono spostati sul rapper, la nota penna si è nuovamente infiammata: “Ho capito l’andazzo, non lascio svilire il mio lavoro in maniera becera”