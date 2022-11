Selvaggia Lucarelli lascia Ballando con le stelle 2022?/ “Se Montesano rientra…”

Selvaggia Lucarelli fa tremare Ballando con le stelle 2022: “Se Montesano rientra…“

Ballando con le stelle 2022 in questi ultimi giorni è stato colpito dalla polemica su Enrico Montesano, espulso dal programma per aver indossato una maglietta della Decima Mas in sala prove. Il danno sembra ormai irreparabile, sebbene l’attore abbia tutta l’intenzione di essere reintegrato in Rai per dire la sua, difendersi dalle accuse di vicinanza al neofascismo e, soprattutto, per tornare ad essere un concorrente del dance show di Rai1 a tutti gli effetti. Chi invece è molto scettica sul possibile ritorno in scena di Montesano è Selvaggia Lucarelli.

Burioni "Carlotta Rossignoli? Esami in regola"/ Selvaggia Lucarelli "Ateneo contro…"

Colonna portante della giuria di Ballando con le stelle 2022, la giornalista ha commentato tale eventualità ospite ieri pomeriggio di Alberto Matano a La vita in diretta. “Non parliamo del caso Enrico Montesano, di cui se ne riparlerà sabato. Non spetta a noi commentare tutto quello che è accaduto” le parole del conduttore, che ha cercato di accantonare la polemica. La Lucarelli, tuttavia, ha voluto rispondere avanzando anche l’ipotesi di un suo addio al programma in caso di reintegro dell’attore: “Uscirò io e rientra lui, ho questa sensazione. Sento che la mia sedia scricchiola“.

Selvaggia Lucarelli: "Enrico Montesano squalificato? Colpa sua"/ "Non potevo tacere"

Selvaggia Lucarelli e il ruolo di giudice: “Qualsiasi cosa dica sono la stro*a“

La posizione di Selvaggia Lucarelli a Ballando con le stelle 2022, dunque, non sembra al momento così solida. Soprattutto nel caso in cui Enrico Montesano venisse reintegrato nel programma. La giornalista negli ultimi giorni ha commentato la vicenda sui social addossando le responsabilità dell’espulsione esclusivamente a Montesano stesso. L’attore, oltre al caso della maglietta della Decima Mas, è finito nelle scorse ore nella bufera mediatica per aver fatto il saluto romano durante le prove.

Rossella Erra, avances a Lorenzo Biagiarelli a Ballando con le Stelle/ La rabbia di Selvaggia Lucarelli...

Intanto, nel corso dell’ospitata a La vita in diretta, Selvaggia Lucarelli si è anche difesa da chi la critica per il suo atteggiamento eccessivamente severo nei confronti dei concorrenti di Ballando. E lancia una stoccata ai colleghi di giuria: “Se continuano così sull’onda della mielosità estrema e spinta, mi adeguerò. Il ruolo è quello: Ivan, Canino e Carolyn dicono sempre la stessa cosa, che sono tutti buoni e angelici. Poi arrivo io e, o dico quello che dicono loro, o qualsiasi cosa io dica io sono la stro*a. A sto punto mi hanno ingessata in questo ruolo“.











© RIPRODUZIONE RISERVATA