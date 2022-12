Selvaggia Lucarelli “Lorenzo a Ballando un errore”/ “Mi avevano sconsigliata e…”

Ballando con le stelle, Selvaggia Lucarelli: “Lorenzo concorrente è stato un errore“

Selvaggia Lucarelli è stata una delle colonne portanti di Ballando con le stelle 2022, edizione cui ha preso parte anche il compagno Lorenzo Biagiarelli in veste di concorrente. Il noto food blogger ha espresso buone qualità nel ballo al fianco della partner Anastasia Kuzmina, ma è stato inaspettatamente eliminato con conseguente strascico di polemiche. Intervistata dal Corriere della Sera, Selvaggia Lucarelli lo difende a spada tratta dall’astio che i compagni di giuria (e non solo) gli avrebbero riservato. E svela come la sua partecipazione allo show sia stato un errore.

Selvaggia Lucarelli "Carolyn Smith si rifiutava di guardarmi"/ "Mariotto sgarbato e…"

“Gli amici che si occupano di tv mi avevano sconsigliata, mi dicevano che era una trappola, che era un modo per indebolirmi e attaccarmi. Sono stata ingenua, mi sono fidata” confessa la giornalista. E aggiunge: “E comunque era difficile prevedere quel livore: l’ex ballerina al tavolo che gli urlava “vatti a prendere un caffè con Anastasia”; chi lo chiamava “ragazzotto”; Carolyn che “guardami negli occhi quando ti parlo” come la preside cattiva allo scolaretto. Contavano credo su mie reazioni patetiche, ma li ho lasciati fare. Si sono raccontati loro, non hanno raccontato Lorenzo“.

Luisella Costamagna "rapporto con la Lucarelli non mi interessa"/ "Zero commenti..."

Selvaggia Lucarelli e la vittoria di Luisella Costamagna: “Non un complotto, ma…“

Da un lato la presa di posizione in difesa di Lorenzo Biagiarelli, dall’altro l’attacco alla giuria nei confronti della quale non ha risparmiato critiche nel corso dell’intervista. La partecipazione del concorrente, sin dall’inizio dell’edizione, è stata vista da molti come un “conflitto d’interessi” per la presenza della compagna Selvaggia Lucarelli in giuria. La giornalista, tuttavia, ha rivelato di essersi sempre comportata in maniera onesta ed imparziale e, dopo l’eliminazione del compagno, ha aspramente criticato sui social l’astio che Lorenzo ha ricevuto da più parti.

Selvaggia Lucarelli: "Finale Ballando con le Stelle brutta e ingiusta"/ "Costamagna…"

Infine, la giurata di Ballando con le stelle 2022 si esprime anche sulla vittoria con polemiche di Luisella Costamagna. Vittoria che a suo dire non sarebbe meritata, considerato l’infortunio e dunque le poche esibizioni in pista, a differenza invece di chi ha gareggiato dall’inizio alla fine: “Non posso usare la parola complotto, ma c’era un orientamento generale in quella direzione, notavo un entusiasmo spropositato per le sue performance, non adeguato al livello dei suoi balli“.

© RIPRODUZIONE RISERVATA