Selvaggia Lucarelli “Carolyn Smith si rifiutava di guardarmi”/ “Mariotto sgarbato e…”

Ballando con le stelle 2022 si è da poco concluso e ha portato con sé una scia di polemiche. Mai come in questa edizione, infatti, si sono avvertite le tensioni tra i giudici e a finire spesso al centro delle polemiche è stata Selvaggia Lucarelli. In una lunga intervista al Corriere della Sera, la giornalista ha tracciato un bilancio di questa edizione, manifestando profonda delusione per il comportamento dei suoi colleghi in giuria, a cominciare da Guillermo Mariotto: “Ci siamo sempre rispettati forse in quanto anime indipendenti nel programma. Quest’anno l’ho trovato invece sgarbato e allineato“.

Profonda delusione anche per Fabio Canino: “Ci conosciamo da anni, in qualche momento mi aspettavo più solidarietà“. Ma, più in generale, la Lucarelli è rimasta amareggiata anche per la piega che ha preso questa edizione, dai meno dotati nel ballo che sono andati avanti alle ostilità generali nei confronti del compagno Lorenzo Biagiarelli: “Tutti molto generosi anche con concorrenti poco dotati nel ballo e inspiegabilmente ostili solo con me e Lorenzo“.

Nel corso dell’intervista al Corriere della Sera, Selvaggia Lucarelli si sofferma anche sul chiacchierato rapporto con la presidente di giuria Carolyn Smith. Negli ultimi anni, ma soprattutto in quest’ultima edizione, il loro rapporto sembra essersi incrinato e non sono mancati battibecchi e vene polemiche in puntata. La giornalista spiega perché, a suo giudizio, la coreografa ce l’abbia con lei: “Prima che arrivassi a Ballando era una donna tra quattro uomini, regina incontrastata del programma. Arrivo io e mi prendo il mio spazio, non l’ha mai accettato“.

La Lucarelli rivela anche un retroscena su Carolyn Smith e l’astio che la coreografa nutrirebbe nei suoi confronti a Ballando con le stelle 2022: “Il primo anno lei mi sorrideva, poi andavo su Twitter e vedevo tutti i suoi like ai peggiori insulti nei miei confronti. Gliel’ho detto, ha smesso, ma poi ogni volta nel programma non ha mai mancato di ricordare, solo a me, che io non so niente di danza. Poi vabbè, quest’anno l’odio era tale che si rifiutava di guardarmi mentre le parlavo e anche di rispondermi, una cosa anormale“. Infine, un pensiero su Ivan Zazzaroni: “Ivan mi ha chiesto scusa, almeno con lui vorrei mantenere un buon rapporto, gli sono affezionata“.











