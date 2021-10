Selvaggia Lucarelli: “Mietta non sei vaccinata? Metti a rischio la salute degli altri”/ Lei svia, è polemica

A “Ballando con le Stelle”, nel corso della puntata di sabato 23 ottobre 2021, Selvaggia Lucarelli è intervenuta sulla questione vaccini anti-Covid, in particolare dopo la notizia della positività al Coronavirus di una delle concorrenti della trasmissione di Rai Uno, Mietta, esclusa dalla competizione (in attesa di capire se la settimana prossima il suo partner, Maykel Fonts, per ora negativo al tampone, potrà esibirsi).

La giurata, abituata a dire ciò che pensa senza fare troppo ricorso alla retorica, ha domandato, mentre in collegamento audiovisivo c’erano Mietta e Fonts, se i concorrenti di questa edizione di “Ballando” siano tutti vaccinati contro il virus SARS-CoV-2. Un quesito rivolto direttamente alla padrona di casa, Milly Carlucci, che, dopo un attimo di esitazione, ha risposto: “Sì, penso proprio di sì”. Fonts ha prontamente confermato il suo status di vaccinato, mentre Mietta si è limitata a dichiarare: “Ma perché dobbiamo parlare di questo ora?”.

SELVAGGIA LUCARELLI: “PER FARE BALLANDO CON LE STELLE SERVE RESPONSABILITÀ”

A questo punto, Selvaggia Lucarelli, considerata la “non risposta” da parte di Mietta, ha fatto un appello generale alla responsabilità, senza entrare nel merito della vaccinazione della cantante. In particolare, la giurata ha spiegato: “A Ballando con le Stelle c’è contatto fisico, ci si tocca, si suda. Chi non è vaccinato può mettere a rischio la salute di noi tutti. L’anno scorso il vaccino non c’era, ora per fortuna la situazione è cambiata. Questo programma va fatto con responsabilità”.

A quel punto, Mietta, sentitasi in qualche modo toccata dalle parole della Lucarelli, ha voluto rispondere a tono: “Nessuno vuole mettere a rischio nessuno, sia chiaro. Forse mi vedete così, con questa espressione dipinta sul volto, in quanto sono delusa, perché volevo stare lì”.



