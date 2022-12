Selvaggia Lucarelli resta a Ballando con le stelle?/ “Ora c’è delusione, non so…”

Selvaggia Lucarelli a Ballando con le stelle anche il prossimo anno? La sua verità

Va in onda questa sera la finalissima di Ballando con le stelle 2022, a chiusura di un’edizione che ha indubbiamente fatto discutere. Nelle ultime ore Selvaggia Lucarelli, uno dei volti di spicco della giuria, si è lasciata andare ad un lungo sfogo su Instagram contro il trattamento che il fidanzato, Lorenzo Biagiarelli, ha ricevuto nel programma. E, sempre nelle ultime ore, ha rilasciato un’intervista a FqMagazine parlando di questa edizione con un velo di amarezza.

“L’edizione più difficile, per me, è coincisa anche con quella più lunga” ha confessato. La giornalista è intervenuta anche sulla possibilità di ricoprire tale ruolo anche il prossimo anno, nonostante i numerosi attriti avuti in queste settimane con i suoi colleghi in giuria: “Sono abituata a non ragionare a mente calda. Ci sono state altre due o tre edizioni in cui ho pensato “questo è l’ultimo anno, si è esaurita la vena”. Poi però si rielabora, si ridimensionano le cose anche perché è un gioco, sebbene si intrecci con la vita privata e la propria dignità professionale, non poco. Ora c’è il furore della delusione, non so cosa farò, anche perché con la produzione dovremo confrontarci sull’accaduto“.

Selvaggia Lucarelli delusa dai colleghi: “Muro di livore e di rancore“

Selvaggia Lucarelli è intervenuta anche sugli screzi avuti con alcuni colleghi della giuria di Ballando con le stelle 2022. A FqMagazine rivela: “Ho sempre avuto rapporti cordiali con tutti, sono loro ad essere cambiati. Qualche frizione c’era stata, com’è normale che sia, e quest’anno ero ben disposta, felice che Lorenzo fosse in gara: invece fin da subito ho notato un muro di livore e di rancore che ha varie origini“.

Qualcosa con il programma sembra essersi rotto e, a far precipitare la situazione, sarebbero state alcune vicende avvenute nella passata edizione, come spiega la giornalista: “I problemi sono cominciati lo scorso anno con Morgan: ci sono stati episodi sgradevoli, in diretta e dietro le quinte, dove Morgan mi ha insultata in mia assenza davanti a Lorenzo e ad altri testimoni. Tutti sapevano ma si è fatto finta di nulla, continuando ad elogiare il personaggio. È mancata la gentilezza anche da persone dalle quali me la sarei aspettata“.

