Fedez è stato intervistato dai microfoni de La Zanzara, storico programma radiofonico di Radio 24, e nell’occasione ha toccato vari argomenti, a cominciare dal caso ultras e dall’amicizia con Luca Lucci. Il rapper meneghino si difende dicendo che “non potevo sapere cosa faceva in privato”, aggiungendo comunque che lo rincontrerebbe in quanto non intende tradire le amicizie, considerando quindi tale il capo ultras del Milan.

Nelle intercettazioni emerse nelle ultime settimane, anche un presunto tentativo di far piazzare allo stadio la sua bevanda Boem (in collaborazione con Lazza), spiegando che ha ricevuto picche “ma il mio nome esce 40 volte nel faldone” delle inchieste, perchè? Si domanda ancora Fedez, che ammette di fumare qualche canna come consigliato dal dottore dopo il tumore, senza però sbilanciarsi sul numero esatto “te lo dico dopo il divorzio”.

FEDEZ, DALLE CANNE A GASPARRI

Fedez ha parlato anche del suo nuovo progetto, Pulp Podcast insieme a Davide Marra, giunto dopo l’addio a Muschio Selvaggio e nella cui prima puntata è stata intervistata Sabrina Marchetti, affetta dalla sindrome di Tourette. Il prossimo ospite? Magari Maurizio Gasparri spiega ancora il cantante, tenendo conto del loro “pregresso importante”, e anche del fatto che sarebbe ora di un confronto fra i due, “ma fa resistenza” aggiunge Fedez.

A quel punto Cruciani e Parenzo hanno chiamato in diretta proprio lo storico senatore di Forza Italia, che inizialmente è apparso perplesso: “mai sei veramente Fedez?”, spiegando quindi di poter comunque andare ospite del suo podcast anche se si dice contrario a tutto ciò che dice e ai suoi valori, “promuovendo la droga”. Tornando al mondo ultras, Cruciani ricorda alle ramanzine a Fedez sulle persone frequentate e l’artista ha replicato “Non esiste il reato di cattiva frequentazione”. Su Muschio Selvaggio “Ormai ha perso qualità”, aggiunge il marito di Chiara Ferragni, per poi annunciare Vannacci ospite del suo nuovo podcast, che si confronterà con un suo oppositore.

FEDEZ SU VANNACCI E SCHLEIN

Ma come mai il generale? Fedez ammette di preferirlo alla Schelin: “Chi la voterebbe?”, elogiando la comunicazione del leghista “dieci spanne sopra”. Non manca la battuta sull’ex compagna e su quella che sembrerebbe essere la nuova relazione con Giovanni Tronchetti Provera, figlio del numero uno della Pirelli. A riguardo Fedez si è detto speranzoso che a Natale gli arrivi un cadeau, magari delle gomme.

E a proposito di auto e di gomme, il cantante rapper ha criticato il nuovo codice della strada fortemente voluto da Salvini, definendolo senza senso per quanto riguarda la questione dell’uso delle sostanze stupefacenti alla guida. Per Fedez si tratta di una legge figlia dello “stigma della Cannabis, che viene criminalizzata”. In chiusura di intervista il cantante si è detto ancora assolutamente pro-Palestina, e di preferire Elon Musk a Piero Pulù visto che la protesta di lasciare X.com “è inutile”, spiega ancora l’artista.