Selvaggia Roma: “Soleil Sorge triste e patetica”/ “Si comporta da stron*a seriale…”

Selvaggia Roma, concorrente della quinta edizione del Grande Fratello Vip, attacca Soleil Sorge. L’influencer, protagonista indiscussa del Grande Fratello Vip 6 per il suo rapporto con Alex Belli che, nelle scorse ore ha deciso di dichiararsi, punta il dito contro Soleil dopo il confronto che quest’ultima ha avuto con Miriana Trevisan. Durante la 23esima puntata del reality che ha decretato l’eliminazione di Clarissa Selassiè, tra Soleil Sorge e Miriana Trevisan sono voltate parole forti. La Sorge, in particolare, è stata duramente criticata anche da Adriana Volpe per alcune parole usate nei confronti dell’ex ragazza di Non è la Rai.

Selvaggia Roma smaschera Tommaso Eletti/ "Playboy di cartone, cerchi solo notorietà!"

“Torna a dormire, questa si sveglia nervosa e sclera. Capisco la menopausa, però datti una calmata, zia”, sono state le parole dette da Soleil a Miriana che hanno scatenato la dura reazione dei fan della showgirl. Parole che sono state anche commentate da Selvaggia Roma.



Selvaggia Roma, duro attacco a Soleil Sorge

Sotto un post del Grande Fratello Vip riguardante il duro scontro tra Soleil Sorge e Miriana Trevisan è spuntato il commento di Selvaggia Roma che difende implicitamente Miriana puntando il dito contro l’influencer ed ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

SELVAGGIA ROMA INCONTRA IL PADRE AZIZ/ "Dopo i 15 anni non ti ho mai visto"

“Per Sole sentirsi donna vuol dire andare in una trasmissione e cercare il più possibile di mettersi in risalto comportandosi da stronza seriale e mettendo a casaccio due parole su altre due pensando di sotterrare un’altra donna semplicemente con ‘Sono dell’America del Nord. Hablo muy bien espanol’. Purtroppo se avessi collegato la tua boccuccia di rose al cervello spareresti meno idiozie come anche in questo caso. Triste e patetica“, ha scritto la Roma.





© RIPRODUZIONE RISERVATA