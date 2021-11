Soleil Sorge “Miriana Trevisana in menopausa”/ Lite al GF VIP: “cattiva e feroce”

Soleil Sorge contro Miriana Trevisan al Grande Fratello Vip 2021. Il motivo? Un arricciacapelli che scatena una lite senza precedenti con la ex corteggiatrice di Uomini e Donne che conferma la sua natura di vipera e attaccabrighe urlando contro Miriana che si trovava in camera da letta per un riposino. Non solo urla il suo nome, ma le intima di pulire la piastra con un coltello con fare da comandante. La Trevisan, giustamente, non ci sta e le risponde a tono: “non mi urlare mai più in quel modo, hai urlato, non mi urlare per cortesia”. Sul finale però la Sorge sbotta dicendo: “sei una falsa e si vede che oramai sei in menopausa”.

Soleil Sorge/ Pace fatta con Delia Duran, con Alex Belli intanto è passione "artistica"

Durante la diretta si torna sulla lite con le due concorrente chiamate da Alfonso Signorini in super Led. Miriana, accusata di fare la vittima, ironizza proprio sulle parole della Sorge sottolineando: “forse è proprio vero, sto entrando in menopausa forzata”, ma la Sorge ribatte subito pronta a difendersi dicendo “anche a me ha dato molto fastidio che mi ha dato della falsa, prepotente”.

Alex Belli e Soleil nuovo bacio al GF Vip al Turandot/ Sophie: "Limone da paura"

Soleil Sorge vs Miriana Trevisan al GF VIP: “cerca di fare la vittima”

Soleil Sorge continua a difendersi al Grande Fratello Vip 2021 in un confronto con Miriana Trevisan: “a me dispiace molto aver vissuto uno scontro del genere e trovo triste in cui lei cerca puntualmente cerca di essere vittima. Come si vede nel video l’ho chiamata normalissimo, ma è uscita fuori evidentemente preso dalla nomination, dal riposino e nervosismo. E’ tornata dopo 1 ora a dirmi queste cose e fare questa scenate: mi ha dato mille aggettivi poco gradevoli”. La Trevisan allora replica: “racconta una storia tutta sua. Intanto non è vero che sono tornata dopo 1 ora. Soleil per me è cattiva, sei aggressiva e feroce”.

Soleil Sorge abbandona il Grande Fratello Vip 2021?/ "Non ha senso stare dentro se.."

Intanto dallo studio Adriana Volpe chiede la parola: “tutti hanno visto anche in casa il dramma che lei ha vissuto, lei ha raccontato che le hanno tolto l’utero, io ho trovato questa cosa. Per una volta sii umile: hai ascoltato il dramma di questa donna alla quale hanno tolto un utero e non hai avuto la sensibilità di rimanere in silenzio, non puoi dire menopausa, ma datti una calmata”. A difendere l’indifendibile Soleil c’è naturalmente Sonia Bruganelli, controcorrente come sempre dalla sua comoda poltrona di opinionista, che dice la sua: “quanti cliché, lei ha fatto la linea della vita, ma non mi sembra apostrofare Soleil sei cretina, è poco. Miriana ha delle manie di persecuzione pazzesche, vive di cliché, attacca delle personalità forti e poi quando si rende conto che non riesce a battere sullo stesso livello inizia a piangere. Non è una vittima e anche con Nicola ha fatto la stessa identica cosa”. Che guerra sia!



© RIPRODUZIONE RISERVATA