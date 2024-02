Sentenza ricorso Papu Gomez/ Arriverà oggi la decisione sulla squalifica? (Lunedì 26 febbraio 2024)

OGGI LA SENTENZA SUL RICORSO DEL PAPU GOMEZ?

Potrebbe arrivare oggi, lunedì 26 febbraio 2024, la sentenza sul ricorso del Papu Gomez contro la sua squalifica per doping. Ricordiamo che il calciatore argentino del Monza era stato squalificato dalla Federazione spagnola per due anni per un risultato positivo a un controllo antidoping effettuato nell’ottobre 2022, quando ancora era giocatore del Siviglia: il Papu Gomez avrebbe assunto uno sciroppo del figlio per mitigare una crisi acuta di broncospasmo, il tutto senza il consenso del proprio medico e della società. La sentenza in verità era attesa già per lo scorso lunedì, ma i giudici iberici si erano presi una settimana supplementare di tempo e quindi dovrebbe essere oggi il giorno decisivo.

Sono di conseguenza ore che potrebbero (anche se è meglio lasciare il condizionale) risultare decisive per il caso doping riguardante il fantasista argentino del Monza Alejandro Papu Gómez, squalificato per due anni per la positività alla terbutalina, una sostanza vietata che sarebbe stata contenuta appunto nello sciroppo per la tosse del figlio del Papu Gomez, come ha sempre sostenuto la versione difensiva. Entro sera il giudice del Tribunale di Madrid dovrebbe emettere la sentenza. Gli avvocati del fantasista continuano ad essere ottimisti in merito all’eventuale rientro in campo dell’ex Catania ed Atalanta.

IL PAPU GOMEZ, L’ARRIVO A MONZA E LA SQUALIFICA PER DOPING

Il Papu Gomez nel frattempo si sta allenando duramente in questi giorni. Aspetterà la sentenza a Bergamo, dove ha scritto le pagine più belle della propria carriera e da dove sta mandando messaggi di fiducia sui social. Il giocatore ha disputato appena due spezzoni di partita con il Monza, contro il Sassuolo e contro la Salernitana, quando era stato ingaggiato a parametro zero dai brianzoli a fine del mese di settembre 2023. Poteva essere un grande colpo, si è trasformata in una beffa perché il 20 ottobre arrivò la squalifica per le vicende di Siviglia – nel frattempo aveva rescisso il contratto con gli andalusi.

Il Papu Gomez tornerà in campo con il Monza in questa stagione? “Ce lo auguriamo, lo aspettiamo a braccia aperte”, sono state le parole di mister Raffaele Palladino in conferenza stampa sabato dopo la vittoria del Monza a Salerno. Parliamo d’altronde di un campione del Mondo, che ha fatto parte della rosa dell’Argentina iridata a Qatar 2022, anche se scendendo in campo solamente in due partite. Per il Monza comunque riavere disponibile il Papu Gomez sarebbe certamente un’iniezione di qualità per provare a rendere ancora più bello un campionato già ampiamente positivo.











